Новых опасных штаммов коронавируса в мире нет

Роспотребнадзор не наблюдает каких-либо новых и опасных штаммов коронавируса на планете. Об этом заявила глава ведомства Анна Попова.В настоящий момент господствующими штаммами коронавируса на планете являются Омикрон и его подвариант "стелс-омикрон", преимущественно вызывающие легкое и среднее течение болезни. Максимальный риск заражение этим штаммом представляет для людей, не имеющих иммунитета, то есть не прошедших через вакцинацию и не болевших ранее, также для лиц из групп риска, то есть граждан пожилого возраста и имеющих хронические расстройства вроде диабета и ожирения.Но по уровню агрессивности и летальности Омикрон нельзя сравнить с предыдущим Дельта-штаммом, который почти исчез. В этой связи пока человечество не ожидают новые мощные всплески смертности, хотя волны заражений будут продолжаться. Анна Попова подчеркнула, что учёные из разных стран мира внимательно анализируют всю информацию и обмениваются ей в постоянном режиме. Но нельзя говорить о том, что пандемия закончилась, и теперь будет всё хорошо.В России уровень популяционного иммунитета по-прежнему меньше 50%, а это значит, что появление любого нового агрессивного штамма вновь спровоцирует взрывную заболеваемость и смертность в нашей стране. В последние недели россияне опять разлюбили вакцины и перестали посещать пункты вакцинации, а в некоторых регионах они даже стали закрываться. Разговоры о том, что в нашей стране вакцинируют не менее 70% или 80% населения, которые звучали в начале прошлого года, теперь уже не поднимаются. Очевидно, что эта задача недостижима, хотя с ней справились в большинстве стран, относящихся к развитым.