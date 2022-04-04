Ученые рассказали, почему стоит завести комнатные растения

Комнатные растения увеличивают разнообразие микробиома в квартирах. Этот процесс очень полезен, в частности, для развития иммунной системы ребенка. К таким результатам пришли исследователи из Института здравоохранения и социального обеспечения Финляндии с международными коллегами.Уже давно известно, что контакт с разнообразными микробами способствует формированию иммунной системы ребенка. Например, у детей, выросших на ферме, куда ниже риск развития астмы. Именно это и побудило специалистов провести исследование с целью выявления положительного воздействия лесной почвы, принесенной в квартиру.Ученые пришли к выводу, что разные микробы природного происхождения действительно могут обеспечить защиту от развития астмы и других аллергических реакций у детей. В этом могут помочь обычные комнатные растения. Дело в том, что они способны расширять микробиом. И для этого не надо превращать свою квартиру в непроходимые джунгли, достаточно завести всего пару растений.Исследователи отмечают, что еще нужно провести более подробные исследования. Им нужно определить, какие виды микробов комнатных растений обогащают микробиом и как они влияют на здоровье человека. В случае подтверждения полезного влияния комнатные растения станут не просто украшением, а неотъемлемой частью нашей защиты, которая будет оберегать человека от астмы и аллергических реакций, а также укреплять здоровье.