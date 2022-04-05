Почему нужно отказаться от соли при сердечной недостаточности

Ученые Альбертского университета в Канаде раскрыли, что отказ от употребления соли полезен для смягчения таких симптомов, как отек, усталость и кашель, а также улучшению качества жизни у людей, страдавших от болезней сердца. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале The Lancet.Специалисты провели крупнейшее рандомизированное клиническое исследование, которое посвящено снижению употребления натрия и риска сердечной недостаточности. В нем приняли участие 806 пациентов из Канады, США, Колумбии, Чили, Мексики и Новой Зеландии. Все добровольцы страдали от сердечной недостаточности, при которой сердце становится слишком слабым, чтобы перекачивать кровь. Половина из них получили пищевые рекомендации по уменьшению употребления соли с пищей.