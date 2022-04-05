Почему нужно отказаться от соли при сердечной недостаточности
Специалисты провели крупнейшее рандомизированное клиническое исследование, которое посвящено снижению употребления натрия и риска сердечной недостаточности. В нем приняли участие 806 пациентов из Канады, США, Колумбии, Чили, Мексики и Новой Зеландии. Все добровольцы страдали от сердечной недостаточности, при которой сердце становится слишком слабым, чтобы перекачивать кровь. Половина из них получили пищевые рекомендации по уменьшению употребления соли с пищей.
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