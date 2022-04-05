Еда от старения: врач поясняет, как питаться для продления молодости организма

То, как вы питаетесь, может внести очень большой вклад в дело продления молодости организма, утверждает врач дерматолог Яэль Адлер.Молодость – это защита от воспаления. По словам дерматолога Яэль Адлер, одним из ключевых аспектов профилактики старения организма является его защита от воспаления.«Для здорового и молодого тела крайне важным является правильное соотношение жирных кислот омега-3 и омега-6. Оптимально потреблять в пять раз меньше жирных кислот омега-6, чем жирных кислот омега-3, чтобы предотвратить воспаление в организме и, таким образом, посодействовать продлению его молодости», - пояснила эксперт.Медик добавила, что лучшим источником омега-3 жирных кислот, обладающих противовоспалительным действием, является жирная морская рыба. Кислоты омега-6 в основном содержатся в продуктах животного происхождения, таких как мясо и колбасы. Воспаление заставляет кожу и тело стареть быстрее, а также расчищает путь серьезным заболеваниям, включая рак, диабет и болезни сердечно-сосудистой системы.В дополнение к омега-3 жирным кислотам, специи – например, куркума и чеснок – тоже обладают противовоспалительным действием, как и ягоды, брокколи, другие овощи и фрукты, насыщенные антиоксидантами.Состояние кишечника. Если вы хотите оставаться молодым и здоровым в течение длительного времени, то следует придерживаться питания, богатого клетчаткой, говорит Яэль Адлер. Растворимая клетчатка стимулирует рост полезных кишечных бактерий, а разнообразный микробиом является одним из условий продления молодости организма. Также для укрепления кишечной флоры полезны так называемые «живые» продукты, которые сами содержат бактерии: например, такие как кефир, квас или напиток из чайного гриба, натуральный йогурт, квашеная капуста.Отказ от молока. По мнению эксперта, эффективной профилактикой старения является отказ от провоспалительной еды. В эту категорию входят сахар, белая мука, коровье молоко. Специалист поясняет, что молоко в больших количествах увеличивает риск акне, диабета, деменции. Чтобы организм получал достаточное количество аминокислот, содержащихся в молоке, следует употреблять кисломолочные продукты – сыр, творог, йогурт.