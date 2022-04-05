Врач напомнил россиянам об особенностях дневного сна

Дневной сон может повысить работоспособность и концентрацию внимания, рассказал сомнолог Павел Кудинов. Однако такой отдых полезен при отсутствии проблем с засыпанием по ночам.По его словам, важно контролировать продолжительность дневного сна: он не должен длиться дольше 40 минут. В идеале речь идет о 20-минутном сне в середине рабочего дня, который позволит снизить сонливость и повысить работоспособность.«Если человек уснет на более долгое время, то он перейдет в глубокие стадии сна из которого выходить ему будет тяжелее, с другой стороны, он получит обратный эффект в виде того, что проснется не отдохнувшим»,— рассказал сомнолог.