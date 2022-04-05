Названы секреты правильного питания для здорового сна
По мнению эксперта, главными врагами качественного отдыха ночью являются десерты, алкоголь, жирная пища, кофеин, сладкие напитки и ночные развлечения. Основными секретами здорового сна диетолог назвала сбалансированный ужин, состоящий из богатых белком и углеводами с высоким содержанием клетчатки продуктов, а также продуктов, способствующих умеренной выработке серотонина.
«Еда с большим количеством сахара или жира плохо сказывается на сне. Но лечь спать голодным — тоже не идеальный вариант, — добавила Нельсон. — Чтобы не заснуть с урчащим желудком, можно съесть что-то небольшое с высоким содержанием клетчатки и белка: банан с арахисовым маслом, горсть ягод с йогуртом, миндаль или другие орехи, немного овсянки или творога».
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