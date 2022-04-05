Названы секреты правильного питания для здорового сна

Диетолог программы My Fitness Pal Стефани Нельсон раскрыла секреты правильного питания, которые помогут наладить здоровый сон.По мнению эксперта, главными врагами качественного отдыха ночью являются десерты, алкоголь, жирная пища, кофеин, сладкие напитки и ночные развлечения. Основными секретами здорового сна диетолог назвала сбалансированный ужин, состоящий из богатых белком и углеводами с высоким содержанием клетчатки продуктов, а также продуктов, способствующих умеренной выработке серотонина.«Еда с большим количеством сахара или жира плохо сказывается на сне. Но лечь спать голодным — тоже не идеальный вариант, — добавила Нельсон. — Чтобы не заснуть с урчащим желудком, можно съесть что-то небольшое с высоким содержанием клетчатки и белка: банан с арахисовым маслом, горсть ягод с йогуртом, миндаль или другие орехи, немного овсянки или творога».