Профессор Горенков поделился нелекарственными способами снизить давление

Снизить высокое артериальное давление в некоторых случаях можно нелекарственными способами, говорит профессор Роман Горенков, – например, этому способствует уменьшение калорий.В интервью профессора Горенкова прозвучало мнение о том, что повышенное кровяное давление нередко бывает тесно связано с наличием вредных привычек – малоподвижностью и сидячим времяпровождением, злоупотребление спиртным и вредной калорийной пищей, курением. Соответственно, их корректировка может стать нелекарственным способом снизить давление, улучшить общее здоровье.По словам Горенкова, для поддержания здорового артериального давления необходима адекватная физическая активность, ходьба, определенные силовые нагрузки, укрепляющие мышцы.«Малоподвижный образ жизни, в частности, привычка долго сидеть перед телевизором или компьютером может приводить к повышению артериального давления», - заметил ученый.Дополнительно доктор медицины сообщил, что для людей, чье давление возрастает лишь в каких-то отдельных случаях, прогулка пешком на свежем воздухе может оказаться вполне эффективным способом понизить АД.Также для профилактики скачков давления важно уметь реагировать на стресс, не злоупотреблять калориями, следить за весом. У гипертоников с излишками веса его снижение тоже может стать нелекарственным способом снизить слишком высокое давление.