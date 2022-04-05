Секреты красивой улыбки: рассказывает эксперт

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Улыбка - визитная карточка каждого человека, а для девушки это особенно важный момент. Однако для того, чтобы зубы были красивыми, они должны быть в первую очередь здоровыми. Что нужно делать для поддержания красоты зубов и сохранения их качества и здоровья, Рамблер спросил у эксперта.Ни для кого не секрет, что за зубами надо следить: обязательный уход, обязательная чистка. На сегодняшний день это делается с использованием электрических зубных щёток, зубных нитей.Наш эксперт так же отмечает, что сейчас легко достать и специальные индикаторы зубного налета, которые позволяют любому человеку в домашних условиях отслеживать, на сколько правильно и тщательно он счищает зубной налет.Еще одним обязательным пунктом эксперт отмечает необходимость раз в полугодие посещать стоматолога, и так же раз в шесть месяцев проходить процедуру профессиональной гигиены всей полости рта в стоматологических клиниках.Актуальным является так же и регулярный осмотр врача-ортодонта начиная с 6-7 лет - это идеальный возраст для первого приема.Эксперт подчеркивает, что 80% успеха в процессе создания красивой улыбки - это домашняя чистка, обязательная чистка щеткой и зубной нитью. Большую пользу так же принесет и использование ирригатора, если у пациента есть протезы, импланты - это особенно важно.Это все, что можно сделать дома. В кабинете врача стоматолога врач сам принимает решение о необходимости либо лечения, либо дальнейшего продолжения осмотра.