Врач Денисенко: какие продукты могут дать организму магний

Диетолог Людмила Денисенко констатирует, что многие современные люди не получают с тем питанием, которого они придерживаются, нужного количества магния.Многие известно, что магний является «сердечным» минералом. Действительно, его достаток в организме способствует стабильно нормальному сердцебиению, защищает от аритмий, важен для нормализации артериального давления. Также с наличием этого минерала связано состояние костей, суставов – при его дефиците возможны суставные боли. Кроме того, магний является одним из важнейших питательных веществ для поддержания неврологического здоровья – его нехватка способствует развитию тревожности, бессонницы, раздражительности, нервозности.По словам врача-диетолога Людмилы Денисенко, рацион многих людей сегодня обеднен этим минералом.«Из-за того, что современные люди отдают предпочтение в основном переработанным продуктам, в которых полезного элемента остается не так уж и много, ведь он теряется в процессе приготовления, организм получает магний чуть больше половины требуемой нормы», - рассказала Денисенко в интервью.Также медик сообщила, какие продукты могут дать организму магний.«Главными источниками этого вещества являются: пшеничные отруби, кунжут, тыквенные семечки, оливки и семечки подсолнечника».Другие источники. Денисенко посоветовала употреблять с целью восполнения уровня магния в организме следующие проекты.Гречка.Пшено.Бобовые.Кедровые орешки.Кешью.Бананы.Темный шоколад.Картофель и морковь.Темно-зеленые листовые овощи.Мясо и молоко.