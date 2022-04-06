Врач Денисенко: какие продукты могут дать организму магний

Диетолог Людмила Денисенко констатирует, что многие современные люди не получают с тем питанием, которого они придерживаются, нужного количества магния.

Многие известно, что магний является «сердечным» минералом. Действительно, его достаток в организме способствует стабильно нормальному сердцебиению, защищает от аритмий, важен для нормализации артериального давления. Также с наличием этого минерала связано состояние костей, суставов – при его дефиците возможны суставные боли. Кроме того, магний является одним из важнейших питательных веществ для поддержания неврологического здоровья – его нехватка способствует развитию тревожности, бессонницы, раздражительности, нервозности.

По словам врача-диетолога Людмилы Денисенко, рацион многих людей сегодня обеднен этим минералом.

«Из-за того, что современные люди отдают предпочтение в основном переработанным продуктам, в которых полезного элемента остается не так уж и много, ведь он теряется в процессе приготовления, организм получает магний чуть больше половины требуемой нормы», - рассказала Денисенко в интервью.

Также медик сообщила, какие продукты могут дать организму магний.

«Главными источниками этого вещества являются: пшеничные отруби, кунжут, тыквенные семечки, оливки и семечки подсолнечника».

Другие источники. Денисенко посоветовала употреблять с целью восполнения уровня магния в организме следующие проекты.

Гречка.
Пшено.
Бобовые.
Кедровые орешки.
Кешью.
Бананы.
Темный шоколад.
Картофель и морковь.
Темно-зеленые листовые овощи.
Мясо и молоко.
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