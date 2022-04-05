ДНК-тест позволит предотвратить сотни тысяч инсультов

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Тест стоимостью около $200, на проведение которого требуется всего 20 минут, может предотвратить сотни тысяч инсультов. Сейчас он изредка применяется в различных лечебных учреждениях.В одном из авторитетных британских медицинских журналов появилось обращение 24 авторитетных врачей, которые призвали к большей доступности специфического ДНК-теста, позволяющего определить чувствительность человека к препарату азатиоприну. По мнению экспертов, через этот тест должны проходить все пациенты, которые получают это довольно рискованное лекарство, предназначенное для жертв болезни Крона и некоторых других аналогичных заболеваний. Простейший тест на основе взятия анализа крови или мазка из полости рта позволит врачам узнать, как это лекарство сработает, и появятся ли у пациента некоторые побочные эффекты. Подсчёты производятся на основе генов, причём анализ может занимать всего 20 минут.Исследования показывают, что существуют 40 генов, критически необходимых для определения реакции человека на лекарства. Один тест позволяет эффективно разобраться с проблемами, связанными с этими генами. Сотни тысяч россиян каждый год госпитализируются из-за побочных эффектов на лекарства, но специфические генетические тесты для определения этих рисков доступны только при очень специфических обстоятельствах. К примеру, онкологические пациенты перед получением химиотерапевтического препарата капецитабина проходят тест на генетические вариации, которые встречаются у 8% всех людей. У этих пациентов печень не способна выделять из организма избыточное количество препарата.Пациенты с ВИЧ, получающие антиретровирусное лекарство абакавир, также проходят через тест на ген, из-за действия которого у них могут возникать смертельно опасные аллергические реакции. Но от 40 до 50 наиболее распространенных лекарств от антибиотиков до антидепрессантов могут провоцировать катастрофические последствия для кого-то с определёнными генами. Проблемы в тех ферментов печени, которые обрабатывают препарат перед тем, как он начнёт работать. Специфические гены переносят инструкции для производства этих ферментов. Но у обладателей некоторых генетических вариаций выделяется слишком большое количество этих ферментов, а у других слишком мало. К примеру, проблемы с антикоагулянтом клопидогрелем (плавикс) связаны с мутациями генов CYP2D6 и CYP2C19. Этот препарат выдаётся жертвам инфарктов и защищает их от инсультов. Если бы засекать эти мутации вовремя, то это помогло бы предотвратить только в Великобритании 100 000 инсультов.