Даже легкая форма ковида опасна для мозга

Американские ученые установили, что негативные последствия для организма человека вызывает даже лёгкая форма заражения коронавирусом, через которую прошли сотни миллионов людей. Это форма может спровоцировать множество очаговых воспалений и даже небольших кровоизлияний в мозге.Коронавирус по-прежнему является новым для науки патогеном, поскольку два с небольшим года изучения - это очень мало. И с каждым месяцем учёные обнаруживают всё новые последствия, которые провоцирует это заболевание в организме человека. Ранее считалось, что наибольшую опасность представляет тяжелая форма коронавируса, так как она может ослабить работу сердечно-сосудистой системы, вызвать когнитивные нарушения и целый ряд других неприятных симптомов, причём в долгосрочной перспективе.Однако миллионы людей перенесли коронавирус бессимптомно или в легкой и средней форме. И вот теперь выясняется - они зря обрадовались, что легко отделались. Учёные из Тулейнского университета в США выяснили, что даже лёгкая форма COVID-19 может спровоцировать возникновение значительного количества мелких очагов в мозге и кровоизлияний. Сами авторы исследования не ожидали, что коронавирус способен вызывать такие последствия. Эксперименты проводились у приматов, тщательно изучался мозг тех животных, которые вообще не имели никаких острых симптомов коронавируса.К сожалению, как утверждают исследователи, эта симптоматика отмечалось более чем у половины участников исследования, так что легко себя можно представить, какие последствия коронавирусная пандемия вызовет для всего человечества. Остаётся только разобраться с тем, насколько эти поражения в мозге являются обратимыми. Они способны, по мнению исследователей, спровоцировать помутнение рассудка и другие когнитивные нарушения на острой стадии ковида.