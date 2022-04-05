Японский врач Хидэки Вада назвал продукт, который продлевает жизнь

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Забегая вперед скажем, что вы точно удивитесь. Так как за долголетие отвечают, как оказалось, вовсе не традиционный рис с морепродуктами или рыбой.Если смотреть на цифры статистики, кажется, что где-то в Японии обнаружили дерево с молодильными яблоками. По данным за 2019 год, средняя продолжительность жизни в Японии у женщин составила 87,45 лет, мужчин — 81,41. Более 300 человек по всей стране превысили порог в 110 лет. Для сравнения, в России в этом же 2019 году женщины в среднем жили до 78,17 лет, мужчины — 68,24.Некоторые отмахнуться, мол, дело в питании, именно из Японии по всему миру разлетелась мода на суши — свежие морепродукты в сочетании с рисом и морской капустой. Но как оказалось, секрет долгожительства вовсе не в рыбе, а в мясе.Недавно японский врач Хидэки Вада опубликовал книгу «70 лет — поворотный пункт на пути старения человека», где назвал две основные причины старения. Одна из них связана с активностью, другая — с типом питания.- Старение ускорится из-за отсутствия мотивации, — объяснил Хидэки Вада своим читателям. — После 70 лет появляется склонность к снижению активности, нежелание чем-то интересоваться, двигаться, встречаться с людьми или просто ходить на прогулку.Если мотивацию не восстановить, каждый день пожилые будут двигаться все меньше и меньше, мозг станет работать с перебоями. Это только ускорит старение.- Движение после 80 лет определяется тем, как вы проведете свои 70, когда ваше тело все еще активно движется, — предупредил Хидэки Вада. — Поэтому так важно сознавать себя и стараться заниматься хотя бы зарядкой или активными прогулками.Вторая проблема связана с питанием, точнее, с дефицитом белка.- Прежде всего, я хотел бы порекомендовать есть мясо! — уверен в своем мнении врач.Дело в том, что с возрастом у многих меняется рацион, часто, в сторону растительной диеты. Многие постепенно начинают отказываться от мяса. И судя по показателям, например, у каждого пятого японца старше 70 лет наблюдается серьезный дефицит белка.- В день в среднем пожилые японцы съедают всего около 80 граммов мяса, тогда как американцы, например, в этом же возрасте потребляют около 300 граммов, — приводит пример Хидэки Вада.Что же происходит с организмом, когда человек начинает отказываться от мяса?Один из важных моментов — снижение серотонина в головном мозге. Этот гормон счастья приносит нам ощущение благополучия. Чем ниже уровень серотонина, тем ниже уровень мотивации двигаться и что-то делать.- Уровень серотонина, в принципе, с возрастом уровень серотонина снижается естественным путем, — объяснил Вада на портале Toyo Keizai. — Люди могут чувствовать себя подавленными, разочарованными, становятся эмоционально нестабильными, повышается риск депрессии.Чтобы повысить уровень серотонина, врач рекомендует есть мясо, так как оно помогает выработке этого гормона.- Аминокислота триптофан является источником серотонина, а мясо содержит его большое количество, — объяснил Хидэки Вада.Однако, мясо может содержать еще и холестерин, который провоцирует атеросклероз и опасность инфаркта. Но в то же время холестерин — это и источник мужских гормонов. Например, эректильная дисфункция возникает часто на фоне прием препаратов, контролирующих уровень холестерина.- Когда мужские гормоны снижаются, снижается мотивация к деятельности, мужчина становится слабым, — констатирует Вада. — Кстати, память тоже снижается. А употребление мяса и хороший холестерин могут противостоять снижению уровня андрогенов и улучшать транспортировку серотонина в мозг.Важно понимать, что, если пожилой человек не любит мясо и не ест его, насиловать себя не стоит. Другое дело отказываться осознанно от мяса ради здоровья, в таком случае лучше такие ограничения срочно свернуть и вернуться к привычному питанию.Интересный фактПрофессиональный лыжник из Японии Юитира Миура в 80 лет в третий раз покорил Эверест. Каждый день он съедает полукилограммовый кусок мяса и уверен, что именно это дает ему возможность сохранить спортивные способности даже в преклонном возрасте.