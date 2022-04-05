«Стелс-омикрон» в России стал доминирующим

Эксперты Роспотребнадзора объявили, что уже 80% заражений COVID-19 на территории нашей страны приходится на «стелс-омикрон». Об этом сообщила представитель ведомства Анна Черкашина.Эксперт подчеркнула, что в последние две недели «стелс-омикрон» стал доминирующим, достигнув доли в 80%. А на втором месте собственно прародитель этого подварианта - штамм Омикрон, но теперь он вызывает только 12% всех заражений. Причём пропорция инфицирований, вызванных штаммом Омикрон, устойчиво снижается весь последний месяц.Штамм Дельта, который спровоцировал в России запредельную смертность, порой переваливавшую за 1 500 человек в день, теперь стал встречаться исключительно редко. По сообщению Черкашиной, его охват составляет не более 0,5% от общего числа заражений. При этом эксперты всё ещё не определились с тем, вызывает ли «стелс-Омикрон» более тяжелую форму коронавируса, чем собственно штамм Омикрон. По некоторым данным, он заразней приблизительно на 40%.Россия должна готовиться к новой волне коронавируса, которая обрушится на нашу страну в течение ближайшего месяца. Она будет спровоцирована тем самым штаммом «стелс-омикрон», как считают эксперты. Подобное уже отмечалось в целом ряде стран, хотя американские учёные полагают, что в США этого всплеска не будет, поскольку население имеет очень высокий активный иммунитет.