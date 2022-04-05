Ранние признаки болезни Альцгеймера появляются обычно вот в таком порядке

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Названы наиболее распространенные признаки деменции — в очередности, в которой они чаще всего проявляются у человека. Стоит сходить к врачу, если вы наблюдаете их у себя или своих близких.Поймать развитие болезни Альцгеймера (одного из видов деменции) на ранней стадии очень важно. Это поможет вовремя назначить эффективные препараты, которые могут замедлить прогрессирование заболевания — обычно развивается оно очень быстро. К сожалению, деменция неизлечима, но облегчить и улучшить состояние пациента вполне возможно.Существует несколько видов деменциисосудистые (как последствия инсультов, атеросклероза церебральных артерий),атрофические (болезнь Альцгеймера, болезнь Пика),смешанные.Обычно признаки деменции и болезни Альцгеймера, в частности, появляются один за другим. Вот в каком порядке могут проявляться симптомы.Потеря памятНе стоит переживать, если вы периодически теряете ключи и забываете, что надо купить хлеб в магазине. Эти симптомы, особенно, если вы в принципе человек забывчивый, не обязательно — признак деменции, говорит доктор медицины Саманта Холден. Гораздо тревожнее именно резкие изменения в памяти. Когда обычно очень пунктуальный человек, не отличающийся рассеянностью, демонстрирует заметные ухудшения мышления и памяти. Стоит обращать внимание именно на изменения в обычном поведении близких — если человек всегда был способен к обучению, а сейчас не может запомнить даже две строчки стихотворения.Путаница в головеСпутанность сознания является одним из самых ранних признаков деменции и может проявляться не сразу.- Спутанность сознания — распространенная проблема у людей старше 65 лет», — говорится в медицинском исследовании, опубликованном в журнале American Family Physician. — Снижение когнитивных способностей может быть острым, а может быть хроническим и прогрессирующим. У пожилых людей спутанность сознания чаще всего — симптом деменции, хотя оно также может быть связано с аффективными расстройствами и с серьезными депрессиями.Основное проявление спутанности сознания — дезориентация во времени и пространстве, невозможность вспомнить предшествующие события, растерянность, нарушение внимания, неадекватная эмоциональность, замедленность реакции и восприятия.Нарушения снаНарушение сна тесно связано с деменцией — причем у некоторых пациентов этот симптом может проявиться за годы до постановки диагноза. Поэтому любое расстройство сна - частое пробуждение по ночам, трудности с засыпанием — стоит обсудить с врачом. Особенно, если режим сна сбивается надолго и никак не восстанавливается.ГаллюцинацииВрачи предупреждают, что при слабоумии люди могут видеть то, чего нет на самом деле. Проблема — когда люди начинают верить в то, что их зрительные галлюцинации реальны. Например, если человек напуган тем, что мог «увидеть», он звонит в полицию или не может заснуть.А что смешного?Потеря способности понимать шутки и юмор также может быть ранним симптомом слабоумия.Если вы обнаружите, что вам вообще не смешно то, что раньше вызывало искренний смех, или чувство юмора родного или близкого человека явно изменилось, стоит обратиться за медицинской консультацией.Появление одного из описанных симптомов — это повод обратиться к врачу. Для диагностики деменции используют специальные опросники и тесты, проводится магнитно-резонансная томография головного мозга.