Какие прививки нужно делать взрослым и зачем

Кроме коронавируса есть риск заразиться другими опасными болезнями. Защиту от многих из них может обеспечить вакцина.В 2019 году ВОЗ объявила отказ от вакцинации одной из главных угроз человечеству. Доказано, что массовая вакцинация помогла снизить заболеваемость оспой, полиомиелитом, столбняком и другими болезнями.Вакцины обучают иммунную систему создавать антитела, которые защищают от инфекций. Организму намного проще получить иммунитет от прививки, чем самому вырабатывать его. Так как болезнь может пройти тяжело.Что нужно знать о вакцинахКалендарь прививокПорядок вакцинации взрослых можно найти в календаре профилактических прививок России. Их можно получить бесплатно в поликлинике по месту жительства.Вирусный гепатит B: от 18 до 55 лет — три раза за жизнь.Дифтерия, столбняк — раз в десять лет.Корь — два раза за всю жизнь.Краснуха — один раз за всю жизнь.Грипп — ежегодно.Коклюш.Вирусный гепатит A —две дозы.Энцефалит — три дозы с ревакцинацией каждые три года.Пневмококковая инфекця — количество раз зависит от типа вакцины.Менингококковая инфекция: однократно до 55 лет.Ветряная оспа — две дозы.ВПЧ-инфекция — три дозы.Ежегодно мы делаем прививки от гриппа. Особенно важно их делать детям младшего школьного возраста, беременным и людям с хроническими заболеваниям. Людям старше 60-ти лет также необходимо сделать прививку от пневмококка. Еще одна прививка — от клещевого энцефалита. У нас в России очень много регионов, которые пандемичны по клещевому энцефалиту: Санкт-Петербург, Дальний Восток, Сибирь, Урал. Прививки от клещевого энцефалита делаются раз в три года. По поводу коронавируса, сейчас действует вакцинация раз в полгода, но позже вакцинация будет только раз в год, как и вакцинация от гриппа.