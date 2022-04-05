Эксперты объяснили, почему нельзя есть помидоры вместе с огурцами

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В теле человека изначально содержится мало аскорбиновой кислоты. Более того, наши клетки не в силах синтезировать это вещество самостоятельно. Однако витамин этот очень нужен нашему организму. Поэтому так важно питаться полноценно и знать о нескольких правилах, которые позволят получать максимум пользы от продуктов.
Зачем человеку витамин С
В нашем теле аскорбиновая кислота нужна для множества биохимических реакций. Например, это вещество принимает участие в синтезе коллагена — белка, который нужен для крепких сосудов, костей и сухожилий. Еще витамин очень важен для усвоения микронутриентов и других витаминов.
Аскорбинка — мощный антиоксидант, который защищает белки, жиры, ДНК и РНК от влияния свободных радикалов. Еще витамин С помогает поддерживать уровень другого важного антиоксиданта — глутатиона, который защищает организм от токсинов и тяжелых металлов.
А еще витамин С очень нужен для хорошего иммунитета.
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Если судить по физиологической потребности, то взрослому человеку в среднем нужно 90 мг витамина С ежедневно. Это, например, 225 г лимона или всего лишь 45 г черной смородины.
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