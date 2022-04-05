Эксперты объяснили, почему нельзя есть помидоры вместе с огурцами

Оказалось, что популярное сочетание овощей на самом деле мешает усваиваться одному из самых важных для нашего здоровья витаминов.В теле человека изначально содержится мало аскорбиновой кислоты. Более того, наши клетки не в силах синтезировать это вещество самостоятельно. Однако витамин этот очень нужен нашему организму. Поэтому так важно питаться полноценно и знать о нескольких правилах, которые позволят получать максимум пользы от продуктов.Зачем человеку витамин СВ нашем теле аскорбиновая кислота нужна для множества биохимических реакций. Например, это вещество принимает участие в синтезе коллагена — белка, который нужен для крепких сосудов, костей и сухожилий. Еще витамин очень важен для усвоения микронутриентов и других витаминов.Аскорбинка — мощный антиоксидант, который защищает белки, жиры, ДНК и РНК от влияния свободных радикалов. Еще витамин С помогает поддерживать уровень другого важного антиоксиданта — глутатиона, который защищает организм от токсинов и тяжелых металлов.А еще витамин С очень нужен для хорошего иммунитета.Витамин для беременных и курящихЕсли судить по физиологической потребности, то взрослому человеку в среднем нужно 90 мг витамина С ежедневно. Это, например, 225 г лимона или всего лишь 45 г черной смородины.