Врач рассказал об опасности мышиной лихорадки
По словам эксперта, мышиная лихорадка, она же геморрагическая лихорадка лихорадка с почечным синдромом, встречается довольно часто в средней полосе России. К симптомам относят повышение температуры, появление точечных кровоизлияний на ногах и животе. Далее происходит нарушение функций почек: сначала олигурия, а потом полиурия.
"Помощь надо оказать максимально быстро. Нельзя терпеть неделю. Если появилась температура, вас лихорадит – надо рассматривать кожные покровы на предмет кровоизлияний. Появляется сыпь в виде полос. Людей спасают, но надо не затягивать с лечением",— рассказал медик.
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