Врач рассказал об опасности мышиной лихорадки

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Врач Александр Эдигер рассказал, что в весенний период увеличивается количество случаев мышиной лихорадки. Специалист поделился в разговоре с Общественной службой новостей, чем опасна эта инфекция, как она передается и почему сейчас нужно быть осторожными.По словам эксперта, мышиная лихорадка, она же геморрагическая лихорадка лихорадка с почечным синдромом, встречается довольно часто в средней полосе России. К симптомам относят повышение температуры, появление точечных кровоизлияний на ногах и животе. Далее происходит нарушение функций почек: сначала олигурия, а потом полиурия."Помощь надо оказать максимально быстро. Нельзя терпеть неделю. Если появилась температура, вас лихорадит – надо рассматривать кожные покровы на предмет кровоизлияний. Появляется сыпь в виде полос. Людей спасают, но надо не затягивать с лечением",— рассказал медик.