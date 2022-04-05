7 симптомов дефицита магния в женском организме

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Женщина испытывает колоссальные нагрузки - семейные заботы, рабочие дрязги, постоянные стресс, к которому зачастую присоединяются различные диеты в погоне за красивой фигурой. Все это приводит к тому, что в организме слабого пола формируется стойкий дефицит магния - микроэлемента, принимающего непосредственное участие в важнейших биохимических процессах.Чаще всего дефицит магния имеет алиментарные причины - то есть его нехватка связана с особенностями питания (употреблением сниженного количества продуктов, содержащих этот микроэлемент), злоупотреблением кофе, кофеинсодержащих и алкогольных напитков. Нехватку магния провоцирует стресс, малая физическая активность, курение. Этот симптом может появиться во время гормональных перестроек организма женщины - в период беременности и при климаксе.Признаки нехватки магния у женщинВ некоторых случаях дефицит мания развивается вследствие тяжелых соматических заболеваний - сахарного диабета, сердечной недостаточности, почечной недостаточности.Ведущие симптомы дефицита магния, которые чаще всего встречаются у женщин:1. Нарушение менструального цикла.2. Нарушение пищеварения. При дефиците магния чаще всего развивается хронический запор из-за снижения мышечной работы кишечника.3. Вегетативные расстройства у женщин чаще всего проявляются в виде головной боли, головокружения, слабости, потливости, чувства нехватки воздуха даже при легких волнениях, ощущение комка в горле. Эти же симптомы могут проявляться на фоне перемены погодных условий.4. Нарушение стула, проявляющееся в хроническом запоре, которые могут чередоваться с беспричинной диареей.5. Для дефицита магния характерны непроизвольные мышечные подергивания. Это может быть нервный тик, дергающийся глаз, судороги конечностей, а также симптом беспокойных ног. Может возникнуть ощущение онемения, ползанья мурашек и покалывания в руках и ногах.6. Появление перебоя в работе сердца, учащенное сердцебиение.7. У женщин нехватка магния часто сопровождается ухудшением внешнего вида - волосы становятся ломкими и тусклыми, интенсивно выпадают. Ногти слоятся и часто ломаются. Изменяется и состояние кожи - появляется сухость, шелушения, теряется тургор и эластичность. При этом все косметические средства и процедуры носят лишь временный характер и не устраняют полноценно создавшуюся проблему.Магний попадает в организм с пище, поэтому для решения этой проблемы следует пересмотреть питание и включить в рацион как можно больше продуктов, содержащих этот микроэлемент.Важно пояснить, что при стрессе и хронических заболеваниях магний разрешается в большем количестве, чем поступает в организм. поэтому в некоторых случаях целесообразен прием лекарственных препаратов, которые содержат этот микроэлемент.В любом случае, вышеназванные симптомы должны стать поводом для обследования. Ведь они встречаются не только при нехватке магния, но и могут свидетельствовать о тяжелых заболевания, которые требуют полноценного лечения.