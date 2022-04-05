7 симптомов дефицита магния в женском организме
Чаще всего дефицит магния имеет алиментарные причины - то есть его нехватка связана с особенностями питания (употреблением сниженного количества продуктов, содержащих этот микроэлемент), злоупотреблением кофе, кофеинсодержащих и алкогольных напитков. Нехватку магния провоцирует стресс, малая физическая активность, курение. Этот симптом может появиться во время гормональных перестроек организма женщины - в период беременности и при климаксе.
Признаки нехватки магния у женщин
В некоторых случаях дефицит мания развивается вследствие тяжелых соматических заболеваний - сахарного диабета, сердечной недостаточности, почечной недостаточности.
Ведущие симптомы дефицита магния, которые чаще всего встречаются у женщин:
1. Нарушение менструального цикла.
2. Нарушение пищеварения. При дефиците магния чаще всего развивается хронический запор из-за снижения мышечной работы кишечника.
3. Вегетативные расстройства у женщин чаще всего проявляются в виде головной боли, головокружения, слабости, потливости, чувства нехватки воздуха даже при легких волнениях, ощущение комка в горле. Эти же симптомы могут проявляться на фоне перемены погодных условий.
4. Нарушение стула, проявляющееся в хроническом запоре, которые могут чередоваться с беспричинной диареей.
5. Для дефицита магния характерны непроизвольные мышечные подергивания. Это может быть нервный тик, дергающийся глаз, судороги конечностей, а также симптом беспокойных ног. Может возникнуть ощущение онемения, ползанья мурашек и покалывания в руках и ногах.
6. Появление перебоя в работе сердца, учащенное сердцебиение.
7. У женщин нехватка магния часто сопровождается ухудшением внешнего вида - волосы становятся ломкими и тусклыми, интенсивно выпадают. Ногти слоятся и часто ломаются. Изменяется и состояние кожи - появляется сухость, шелушения, теряется тургор и эластичность. При этом все косметические средства и процедуры носят лишь временный характер и не устраняют полноценно создавшуюся проблему.
Магний попадает в организм с пище, поэтому для решения этой проблемы следует пересмотреть питание и включить в рацион как можно больше продуктов, содержащих этот микроэлемент.
Важно пояснить, что при стрессе и хронических заболеваниях магний разрешается в большем количестве, чем поступает в организм. поэтому в некоторых случаях целесообразен прием лекарственных препаратов, которые содержат этот микроэлемент.
В любом случае, вышеназванные симптомы должны стать поводом для обследования. Ведь они встречаются не только при нехватке магния, но и могут свидетельствовать о тяжелых заболевания, которые требуют полноценного лечения.
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