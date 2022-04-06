Простой способ укрепить почки

Почки – уникальный орган, который может «терпеть» несоответствующие условия жизнедеятельности очень долго. Как правило, люди годами живут и не жалуются на работу почек. Данный парный орган, благодаря воде, поступающей в организм, удаляют накапливающиеся соли и токсины.Почки – уникальный орган, который может «терпеть» несоответствующие условия жизнедеятельности очень долго. Как правило, люди годами живут и не жалуются на работу почек. Данный парный орган, благодаря воде, поступающей в организм, удаляют накапливающиеся соли и токсины. По нормам ВОЗ среднестатистический человек удаляет 1,5 л урины в сутки. Если меньше или больше, значит, присутствует определенная патология и необходимо насторожиться.Укрепляем почкиС 1 литром мочи из организма удаляются всего лишь 9 г солей. Соли образуются в большинстве от закисляющей пищи. Это, например, мясо, рыба, кофе и проч. Чтобы кислоты нейтрализовать, из организма берется самый активный элемент – кальций. В результате биохимических реакций образуется соль. Последнюю как раз и фильтруют почки.Соли образуются в организме, вдобавок мы еще и солим свою пищу. Поэтому, если человек пьет мало воды (1,5 удаляется с мочой, 0,8 л - с дыханием и потом, 0,1 л - с кишечником: в среднем 2,4 л удаляется в сутки суммарно), возникают патологии работы почек и накапливаются токсичные соединения и соли. Столько же воды организму и необходимо, чтобы вывести 100% токсинов и солей?Если мы мало пьем, мало двигаемся, у нас слабые почки, то токсины и соли удаляются не полностью (например, на 95%). А задержавшиеся в организме 5% находятся или в крови, или разносятся по суставам, проникают в кожу (возникают аллергические реакции). Например, дермотоксикоз проявляется у маленьких детей (токсины, которые не вывелись почками, выходят через пот. А токсичный пот раздражает кожный покров).Как же понять, здоровы ли почки или нет?Существует простой способ.Утром, не вставая с постели, следует измерить температуру. Нормальная температура тела 36,6°. Если она будет менее, чем 36,4 °, и давление ниже, чем 110/70, это говорит о том, что имеется проблема – почки слабые. Такие почки не будут максимально выводить из организма токсины и соли. Они работают с мощной нагрузкой.Почки необходимо укреплятьЭто орган, который любит тепло и воду.Что рекомендуется, если почки слабые:Пить много умеренно горячей (не холодной!) воды (2,4 л в день) – по стакану в 1 час. Оптимальная температура 50-50° (как горячий чай). Таким образом, вода сразу начинает всасываться, не перегружая почки (вода согревается энергией указанного органа).Это полезно знать! Когда человек пьет воду залпом, идет нагрузка на почки и сердце. Поэтому воду лучше пить не спеша, глотками. Лучше всего на пустой желудок.Согревание почек сухим теплом (солью и сухим песком). Первые три дня проводить процедуру по 40 минут днем и перед сном, следующие 4 дня – только вечером. Вторая неделя – 1-2 раза в 7 дней.Рецепт для оптимизации работы почек:Горячее молоко с 5 пряностями, 1 ст. ложкой топленого масла и 1 ст. ложкой овсяных отрубей. Приготовить смесь и пить перед сном небольшими глотками.Мутная моча с неприятным запахом говорит о застойных явлениях в почках. Это сигнал, что необходимо промыть почки горячей водой. В данном случае подойдут трава спорыш и можжевеловые ягоды.Что полезно знать:Почки сами отвечают за энергетический обмен организма. Когда почка согревается – идет хорошая энергия.Лучшая «пища» для почек – качественный белок, который хорошо усваивается.Почки выполняют две функции: выделительную и концентрационную (концентрируется моча из солей и токсинов).Нарушение работы почек влечет нарушение работы печени, щитовидной железы и сердца.