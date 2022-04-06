Врач Герасимова назвала допустимое количество сахара за день

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Диетолог Наталия Герасимова призвала россиян не злоупотреблять таким продуктом как сахар, его необходимость мозгу врач считает мифом.«Сахар вреден не столько сам по себе, пагубное влияние на организм оказывает количество этого продукта», - заявила врач-диетолог Наталия Герасимова в интервью.Медик заметила, что пристрастие к продуктам, содержащим сахар, может вредить людям с нарушенным гормональным фоном, при котором гормональный аппарат формирует неправильный ответ на повешенное содержание сахара в организме – это обычно происходит при склонности к диабету, имеющемся предиабете. Герасимова предупредила: длительное потребление больших количеств сахара способствует потере чувствительности к гормону инсулину, который отвечает за нормализацию и снижение уровня глюкозы в крови. В таких условиях возрастает риск появление гипергликемии, которая крайне негативно сказывается на внутренней среде организма, на состоянии кровеносных сосудов.Помимо этого, сахар, поедаемый в большом объеме, может пагубно влиять на состояние микрофлоры кишечника.Врач Герасимова назвала допустимое в рамках сбалансированного рациона количество сахара за день.«Я как врач рекомендую употреблять 30 граммов сахара в день, но, опять же, подчеркиваю, что необходимо смотреть на каждый случай индивидуально».Дополнительно Герасимова сообщила, что сокращение потребляемого сахара активизирует переработку жира в организме и помогает худеть. Также это укрепляет нервную систему. Расхожее представление о том, что мозгу для его нормальной работы нужно что-то сладкое, специалист назвала мифом.