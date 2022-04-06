Врач Герасимова назвала допустимое количество сахара за день
«Сахар вреден не столько сам по себе, пагубное влияние на организм оказывает количество этого продукта», - заявила врач-диетолог Наталия Герасимова в интервью.
Медик заметила, что пристрастие к продуктам, содержащим сахар, может вредить людям с нарушенным гормональным фоном, при котором гормональный аппарат формирует неправильный ответ на повешенное содержание сахара в организме – это обычно происходит при склонности к диабету, имеющемся предиабете. Герасимова предупредила: длительное потребление больших количеств сахара способствует потере чувствительности к гормону инсулину, который отвечает за нормализацию и снижение уровня глюкозы в крови. В таких условиях возрастает риск появление гипергликемии, которая крайне негативно сказывается на внутренней среде организма, на состоянии кровеносных сосудов.
Помимо этого, сахар, поедаемый в большом объеме, может пагубно влиять на состояние микрофлоры кишечника.
Врач Герасимова назвала допустимое в рамках сбалансированного рациона количество сахара за день.
«Я как врач рекомендую употреблять 30 граммов сахара в день, но, опять же, подчеркиваю, что необходимо смотреть на каждый случай индивидуально».
Дополнительно Герасимова сообщила, что сокращение потребляемого сахара активизирует переработку жира в организме и помогает худеть. Также это укрепляет нервную систему. Расхожее представление о том, что мозгу для его нормальной работы нужно что-то сладкое, специалист назвала мифом.
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