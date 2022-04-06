Мясников назвал симптомы похожего на инфаркт заболевания

Врач и телеведущий Александр Мясников перечислил симптомы заболевания, похожего на инфаркт. Речь шла о панических атаках (ПА).«Панические атаки — это стресс и наши ответы на него. Как показывают исследования, очень часто диагноз "паническая атака" задерживается на годы», — сказал врач в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1».Среди симптомов панической атаки — озноб, жар, чувство нехватки воздуха, головная боль, ощущение нереальности происходящего, одышка и учащенное сердцебиение.«Это классический диагноз инфаркта миокарда. Мы можем спутать с панической атакой приступ какой-то болезни», — объяснил Мясников.В случае появления подобных симптомов медик посоветовал сразу же вызвать скорую помощь и не пытаться отличить ПА от другого заболеваниях:«Без медиков не обойтись. Сильный стресс у женщин может закончиться синдромом такоцубо — расширением верхушки левого желудочка сердца. При этом может развиться отек легкого».