«Наступаю будто на битое стекло»: невролог объяснила, почему с утра болят ноги
Бывает, нужно что-то спросить по поводу своего здоровья, а к врачу не записаться или вообще непонятно, к какому конкретно специалисту надо идти. «Доктор Питер» продолжает вместе с врачами отвечать на вопросы читателей в рубрике «Вопросы доктору».
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«С утра болят ноги. Когда встаю утром с кровати, как будто наступаю на битое стекло. Такое состояние длится около 5 минут и потом все проходит. Что это может быть?» — спрашивает Сергей, 41 год.
Отвечает врач-невролог высшей категории Ольга Лисенкова.
- Чаще всего утренняя боль в стопах и ногах может быть связана с повреждением нервных окончаний или с повреждениями в суставах. Может быть проявлением полинейропатии (множественное поражение периферических нервов — Прим. ред.) в ногах. Чаще всего полинейропатия бывает при:
диабете,
алкоголизме,
у пациентов, получающих химиотерапию.
Стартовая утренняя боль может быть также связана с нарушением в работе суставов, с изменениями в фасциях мышц стоп и голеностопов (фасция — соединительнотканная оболочка, покрывающая органы, сосуды, нервы и образующая футляры для мышц — Прим. ред.). Соответственно, если в организме идет какой-то воспалительный процесс в суставах, можно уточнить диагноз у ревматолога либо травматолога-ортопеда.
Вывод: при утренних болях в ногах нужен осмотр специалистов минимум двух специальностей — невропатолога и травматолога-ортопеда.
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