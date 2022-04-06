«Наступаю будто на битое стекло»: невролог объяснила, почему с утра болят ноги

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По словам врача, в такой ситуации нужна консультация минимум двух специалистов — невролога и травматолога-ортопеда.Бывает, нужно что-то спросить по поводу своего здоровья, а к врачу не записаться или вообще непонятно, к какому конкретно специалисту надо идти. «Доктор Питер» продолжает вместе с врачами отвечать на вопросы читателей в рубрике «Вопросы доктору».Свой вопрос можно задать, нажав на кнопку внизу статьи.«С утра болят ноги. Когда встаю утром с кровати, как будто наступаю на битое стекло. Такое состояние длится около 5 минут и потом все проходит. Что это может быть?» — спрашивает Сергей, 41 год.Отвечает врач-невролог высшей категории Ольга Лисенкова.- Чаще всего утренняя боль в стопах и ногах может быть связана с повреждением нервных окончаний или с повреждениями в суставах. Может быть проявлением полинейропатии (множественное поражение периферических нервов — Прим. ред.) в ногах. Чаще всего полинейропатия бывает при:диабете,алкоголизме,у пациентов, получающих химиотерапию.Стартовая утренняя боль может быть также связана с нарушением в работе суставов, с изменениями в фасциях мышц стоп и голеностопов (фасция — соединительнотканная оболочка, покрывающая органы, сосуды, нервы и образующая футляры для мышц — Прим. ред.). Соответственно, если в организме идет какой-то воспалительный процесс в суставах, можно уточнить диагноз у ревматолога либо травматолога-ортопеда.Вывод: при утренних болях в ногах нужен осмотр специалистов минимум двух специальностей — невропатолога и травматолога-ортопеда.