Диетолог объяснила, почему надо есть суп
Научно доказано — люди, которые на постоянной основе едят первое, выглядят гораздо более стройно, чем те, кто ест только второе.
«Любой суп — это, прежде всего, множество ценных ингредиентов. Специфика приготовления первых блюд позволяет сохранить почти все питательные вещества, содержащиеся в овощах. При разных видах тепловой обработки витамины и минералы, содержащиеся в сырых продуктах, теряются безвозвратно. Но в супах компоненты остаются в блюде (переходят в отвар), и мы все равно их употребим», — поясняет эксперт.
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Диетолог отмечает, что овощной суп — это прекрасный источник клетчатки, а она нам жизненно необходима для нормального функционирования желудочно-кишечного тракта. Суп из бобовых богат белками и сложными углеводами.
Мясной бульон — это сбалансированный микс белков и жиров, яичные супы — кладезь витаминов группы В и аминокислот. Картофель, крупы, которые часто используются для приготовления супов, насыщают рацион углеводами.
Если приготовить первое не на основе воды, а например, молока или сливок, суп станет дополнительным источником витамина D.
Рыбный суп или уха насытит организм не только белками, но и фосфором. Тыквенный суп — настоящий бета-каротиновый коктейль. Это вещество необходимо для поддержания здоровья глаз. Томатный суп — источник ликопина, этот антиоксидант необходимо, чтобы замедлять процессы старения. Также он служит хорошей профилактикой онкологических заболеваний.
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В добавок ко всем плюсам овощные супы сытные, но при этом малокалорийные. Поэтому такой режим питания отлично подходит для тех, кто хочет избавиться от лишних килограммов.
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