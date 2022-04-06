Ученые назвали неожиданную причину, почему повышается давление
Мы его часто не ощущаем, в итоге, высокие показатели артериального давления становятся для многих неожиданностью. К сожалению, гипертония на начальной стадии практически никак себя не проявляет, а когда появляются симптомы — заболевание зашло уже далеко. Потребуется ежедневно принимать препараты, контролирующие давление.
Но есть вероятность, что они вам не помогут, так как чаще всего гипертонию считают сердечно-сосудистым заболеванием, но у повышенного артериального давления могут быть другие причины, например, сбой в работе эндокринной системы. Это выяснили ученые из Хадсоновского медицинского исследовательского института.
- Эндокринная гипертензия относится к высокому артериальному давлению, которое вызвано аномальной выработкой гормонов, — объяснил один из авторов исследования доктор Джимми Шен. — Наиболее распространенной формой эндокринной гипертензии является первичный альдостеронизм, также он известен как синдром Конна.
При этом заболевании надпочечники вырабатывают слишком много гормона альдостерона — он отвечает за удержание соли в организме. Из-за этого соль скапливается, задерживает жидкость, и давление повышается.
- Также избыток альдостерона увеличивает риски аритмии, сердечного приступа и инсульта значительно больше, чем обычные формы гипертонии, — предупредили врачи.
От первичного альдостеронизма страдают 5-10 процентов людей с повышенным давлением. Большинство из них даже не подозревают о причинах гипертонии и принимают неподходящие препараты, которые никак не действуют на снижение избыточного уровня альдостерона.
- Лишний гормон вырабатывается в надпочечниках, чаще всего это происходит из-за опухоли надпочечников или увеличения их размеров, — объяснили ученые. — В некоторых случаях заболевание может передаваться по наследству из-за генетической мутации.
Чтобы исключить или подтвердить, что в гипертонии виноваты надпочечники, необходимо сдать анализы крови, мочи и пройти компьютерную томографию надпочечников.
- Первичный альдостеронизм серьезно повреждает сердце и сосуды, поэтому важна ранняя диагностика. Сейчас только у одного из двухсот больных первичным альдостеронизмом выявляют заболевание, — приводит данные Джимми Шен.
Болезнь излечима, чаще всего необходимо хирургическое вмешательство, если первичный альдостеронизм связан с опухолями и поражен только один надпочечник.
- Также есть препараты, которые блокируют действие альдостерона, — объяснили врачи.
А вот если не лечить первичный альдостеронизм, то гипертонию становится все сложнее контролировать. Растет риск инсультов, сердечной и почечной недостаточности.
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