Ученые назвали неожиданную причину, почему повышается давление

Именно ею вызваны примерно от 5 до 10 процентов гипертонией во всем мире. Однако врачи зачастую не могут поставить правильный диагноз и связывают нарушение с работой сердечно-сосудистой системы.Мы его часто не ощущаем, в итоге, высокие показатели артериального давления становятся для многих неожиданностью. К сожалению, гипертония на начальной стадии практически никак себя не проявляет, а когда появляются симптомы — заболевание зашло уже далеко. Потребуется ежедневно принимать препараты, контролирующие давление.Но есть вероятность, что они вам не помогут, так как чаще всего гипертонию считают сердечно-сосудистым заболеванием, но у повышенного артериального давления могут быть другие причины, например, сбой в работе эндокринной системы. Это выяснили ученые из Хадсоновского медицинского исследовательского института.- Эндокринная гипертензия относится к высокому артериальному давлению, которое вызвано аномальной выработкой гормонов, — объяснил один из авторов исследования доктор Джимми Шен. — Наиболее распространенной формой эндокринной гипертензии является первичный альдостеронизм, также он известен как синдром Конна.При этом заболевании надпочечники вырабатывают слишком много гормона альдостерона — он отвечает за удержание соли в организме. Из-за этого соль скапливается, задерживает жидкость, и давление повышается.- Также избыток альдостерона увеличивает риски аритмии, сердечного приступа и инсульта значительно больше, чем обычные формы гипертонии, — предупредили врачи.От первичного альдостеронизма страдают 5-10 процентов людей с повышенным давлением. Большинство из них даже не подозревают о причинах гипертонии и принимают неподходящие препараты, которые никак не действуют на снижение избыточного уровня альдостерона.- Лишний гормон вырабатывается в надпочечниках, чаще всего это происходит из-за опухоли надпочечников или увеличения их размеров, — объяснили ученые. — В некоторых случаях заболевание может передаваться по наследству из-за генетической мутации.Чтобы исключить или подтвердить, что в гипертонии виноваты надпочечники, необходимо сдать анализы крови, мочи и пройти компьютерную томографию надпочечников.- Первичный альдостеронизм серьезно повреждает сердце и сосуды, поэтому важна ранняя диагностика. Сейчас только у одного из двухсот больных первичным альдостеронизмом выявляют заболевание, — приводит данные Джимми Шен.Болезнь излечима, чаще всего необходимо хирургическое вмешательство, если первичный альдостеронизм связан с опухолями и поражен только один надпочечник.- Также есть препараты, которые блокируют действие альдостерона, — объяснили врачи.А вот если не лечить первичный альдостеронизм, то гипертонию становится все сложнее контролировать. Растет риск инсультов, сердечной и почечной недостаточности.