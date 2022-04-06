Невролог объяснил связь между деменцией и чувством юмора

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Врач-невролог Александр Комаров рассказал, что забывчивость, неряшливость, непонимание юмора и плоские шутки могут указывать на раннюю деменцию.По словам Комарова, возрастная деменция может наступить в возрасте 45-60 лет, особенно, если есть генетическая предрасположенность."Такие признаки вроде кажутся просто присущи человеку, но, если откатиться назад, мы видим, что человек раньше понимал, когда был помоложе так не шутил, и вот эта составляющая высокого интеллектуального общения по возможности, размышления спускаются на примитивный уровень",— поделился специалист.Он также отметил, что у некоторых пациентов после 45 лет появляются очаговые симптомы, сигнализирующие о проблемах с головным мозгом. Например, агнозия, при которой человек затрудняется узнать лежащий перед ним предмет.Комаров добавил, что при появлении подобных симптомов в мозге остаются примерно 35 процентов функционирующих нейронов, которые отвечают за высшие психические функции:"И, конечно, на этом фоне что-то восстановить, реабилитировать в рамках реабилитации и когнитивной терапии невозможно".