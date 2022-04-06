Выявлены гены, вызывающие болезнь Альцгеймера

В области лечения старческого слабоумия совершён очередной прорыв. Исследование позволило обнаружить ещё 42 гена, вполне вероятно, запускающих это неизлечимое заболевание.Международная команда ученых обнаружила ещё 42 гена, связанных с болезнью Альцгеймера. Это самое масштабное исследование по данному вопросу, завершившееся очень впечатляющими результатами. Вполне возможно, что они позволят разработать новые средства лечения коварной болезни. Исследователи выявили 75 областей ДНК, связанных с тяжёлым недугом. Они включали 42 гена, никогда ранее не ассоциируемых с болезнью Альцгеймера.Кроме того, исследователи разработали шкалу оценки генетического риска развития болезни Альцгеймера в течение следующих трех лет у каждого конкретного человека. Эксперты из разных стран мира уже положительно оценили результаты этого исследования, позволяющего получить ещё один фрагмент паззла понимания того, что именно вызывает коварная болезнь. Чем яснее будет складываться этот паззл, тем больше возможностей у врачей в профилактики и лечения деменции.Множество исследований показывает, что гены каждого конкретного человека увеличивают риск развития болезни Альцгеймера, и этот недуг довольно часто передаётся в пределах одной семьи из поколения в поколение. Учёные из разных стран во главе с экспертами из Университета Кардиффа полагают, что более чем в два раза увеличили количество уже известных науке генов, влияющих на риск деменции