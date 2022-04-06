Пульмонолог назвал причины появления одышки

Врач-отоларинголог, пульмонолог, доктор медицинских наук Александр Пурясев назвал причины одышки.По словам медика, одышка является защитным механизмом, который помогает спасти человека от гипоксии – низкого содержания кислорода в крови. Одна из причин - тревожные новости, которые читают люди."Сейчас напряженное время, люди следят за новостями, нервничают. А когда человек волнуется, повышается частота дыхания", – сказал врач.Также одышка возникает при серьезных заболеваниях. Например, пониженной функции щитовидной железы - гипотиреозе. В этом случае у человека падает уровень тиреоидных гормонов в крови."На фоне гормонального дисбаланса возникает риск развития бронхолегочных заболеваний и даже развития бронхиальной астмы, что ведет к нарушению проходимости бронхов, поступлению туда кислорода и гипоксии", - отметил Александр Пурясев.О проблемах с щитовидной железой могут сигнализировать такие симптомы, как сухость кожи, ломкость ногтей и волос.Нарушение ритма дыхания может быть связано с гипертонической болезнью. По словам пульмонолога, характерный симптом - одышка при легких физических нагрузках.Еще одной причиной одышки может быть очень редкое осложнение сосудистой патологии - аневризма головного мозга:"Это патологическое состояние сосудистой стенки, в результате чего стенка истончается, начинает выбухать. Состояние очень опасно для жизни, потому что аневризма в любой момент может лопнуть, а это гибель. Происходит кровоизлияние в головной мозг".Кроме того, ритм дыхания нарушается при хронической обструктивной болезни легких, бронхиальной астме и пневмонии."За счет отека, воспаления просветы бронхов сужаются. В этих просветах находится мокрота, которая забивает их. И воздуху трудно протиснуться", – объяснил врач.