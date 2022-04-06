Врач назвал простой способ уснуть за пять минут

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Врач и эксперт по сну Тим Бонд назвал простой способ уснуть за пять минут и посоветовал, как восстановить режим сна.Тем, кто подолгу лежит в кровати и не может уснуть, Бонд рекомендовал простое упражнение. Для его выполнения нужно сесть или лечь на кровать, а затем медленно расслабить все мышцы тела, начиная с лицевых. После необходимо опустить плечи, чтобы снять с них напряжение, и опустить руки. Затем выдохнуть, расслабляя грудную клетку, и расслабить ноги. Повторять упражнение следует до тех пор, пока в теле не появится ощущение полной расслабленности.После этого врач предлагает выбросить все мысли из головы, и, когда это получится, представить себя, как вы сидите на балконе и смотрите на море или плаваете на спине в бассейне.«Если это не помогает, попробуйте повторять слова "не думай, не думай" снова и снова, и вы заснете через 10 секунд»,