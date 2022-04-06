Диетолог назвала десять повышающих риск развития целлюлита факторов

Врач-гастроэнтеролог, диетолог, кандидат медицинских наук Инна Заикина назвала десять факторов, повышающих риск развития целлюлита у женщин.

Увеличение жировых клеток в подкожно-жировой клетчатке, которые выглядят как чередующиеся бугорки и впадины в области живота, бедер и ягодиц, чаще встречается у женщин с избыточным весом, утверждает диетолог.

«Однако худощавые и с нормальным весом от него не застрахованы — у таких женщин тоже бывают гормональные нарушения и другие факторы риска»,

— предупредила Заикина.

Врач отметила, что на часть факторов, повышающих риск появления целлюлита, повлиять невозможно.
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