Диетолог назвала десять повышающих риск развития целлюлита факторов

Врач-гастроэнтеролог, диетолог, кандидат медицинских наук Инна Заикина назвала десять факторов, повышающих риск развития целлюлита у женщин.Увеличение жировых клеток в подкожно-жировой клетчатке, которые выглядят как чередующиеся бугорки и впадины в области живота, бедер и ягодиц, чаще встречается у женщин с избыточным весом, утверждает диетолог.«Однако худощавые и с нормальным весом от него не застрахованы — у таких женщин тоже бывают гормональные нарушения и другие факторы риска»,— предупредила Заикина.Врач отметила, что на часть факторов, повышающих риск появления целлюлита, повлиять невозможно.