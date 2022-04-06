Кардиолог назвал симптомы мерцательной аритмии

Внезапно ускорившееся сердцебиение, головокружение и слабость могут указывать на это заболевание.Очень важно вовремя его зафиксировать с помощью ЭКГ. Тогда врач сможет назначить правильное лечение. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал врач-кардиолог высшей категории, кандидат медицинских наук Сергей Иванов.«Сам пациент может ощущать симптомы срыва ритма. Это внезапно возникшее сердцебиение с частотой пульса 130-150 ударов в минуту. Как правило, сопровождается снижением давления, головокружением, слабостью, потливостью. Или просто может не проявляться такими симптомами, но, как правило, перебои в работе сердца, сердцебиение вот это участившееся внезапно, то есть не было никакой причины. Больной спокойно сидел в кресле, смотрел телевизор, в этот момент вдруг заколотилось сердце. Это всегда повод обратиться к врачу».При длительном учащённом сердцебиении необходимо вызвать скорую помощь, уверен Иванов.«И ещё один очень важный момент. Если вы почувствовали это сердцебиение, и оно не проходит в течение минуты, необходимо вызвать скорую помощь. Очень важно зафиксировать пароксизм мерцательной аритмии, потому что только зафиксированный на ЭКГ пароксизм врач может выставить уже как диагноз. И уже имея этот диагноз, начинается вся та терапия для профилактики инсультов, для профилактики возникновения пароксизмов. Для безопасности нашего больного».Мерцательная аритмия — это один из вариантов патологий сердечного ритма, проявляется хаотичным сокращением предсердий. Одно из самых распространённых нарушений работы сердца в мире.