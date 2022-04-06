Врач рассказал о вреде банок и горчичников

Клинический психолог, педиатр и иммунолог Валентин Шишкин рассказал об опасностях традиционных методов лечения, вроде банок и горчичников.По словам Шишкина, многие врачи до сих пор в своих методах лечения используют горчичники, банки, синюю лампу и многое другое. Однако все это уже давно нуждается в замене.Так, горчичники при лечении простуды сильно уступают по эффективности новым медикаментозным средствам. А прогревающая синяя лампа опасна для лечения вирусных инфекций, поскольку прогревание только усиливает воспаление и тормозит работу иммунной системы. Что же касается банок, то, по мнению врача, они опасны, если у человека высокая температура или есть гнойные очаги воспаления.