Стретчинговые упражнения для красивой груди

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Во время выполнения упражнений не должно быть дискомфорта, допустимо «приятное» ощущение натяжения мышц, но не боль!Тренировка гибкости (стретчинг) предотвращает укорачивание мышц, возвращая их к нормальной длине и уменьшая повышенный мышечный тонус после тренировки. Таким образом, стретчинг ускоряет восстановление после тренировки и стимулирует мышечный рост в ответ на тренировочную нагрузку. Начинать растягивать нужно в первую очередь мышцы с менее растянутой стороны, и при этом на эту сторону можно сделать большое количество повторений.Упражнения на растяжениеЧем дольше мышца задерживается в растянутом положении, тем больше эффекта от упражнения. Начав с задержки каждого положения на несколько секунд, увеличивайте время вплоть до нескольких минут.Во время выполнения упражнений не должно быть дискомфорта, допустимо «приятное» ощущение натяжения мышц, но не боль! Боль сигнализирует о критическом напряжении соединительной ткани и является предвестником травмы.Упражнение «Замок»Исходное положениеСтоя прямо, ноги вместе, одна рука вверху, а другая опущена вниз.Техника выполненияСгибайте руки в локтевых суставах, пытаясь соединить их ладонными поверхностями за спиной в межлопаточной области. Задержитесь в достигнутом положении на 10 секунд. Затем движение повторяется, сменив положение рук.ДыханиеДыхание свободное.Количество повторений6 повторений (по 3 для каждого положения рук).Nota bene! Если соединить руки не удается, то в качестве «связующего мостика» можно использовать резиновый жгут.Упражнение «Мостик»Исходное положениеЛежа на спине с согнутыми в коленях ногами, руки тоже согнуты и стоят ближе к плечам, локтями вверх.Техника выполненияАккуратно выпрямите руки и ноги в коленях, при этом прогибаясь в спине. Зафиксируйте достигнутое положение на несколько секунд. Затем плавно опуститесь в исходное положение. Отдохните 15–20 секунд и повторите упражнение. Высота подъема туловища и количество повторений будет зависеть от вашей физической формы.ДыханиеДыхание свободное.Количество повторений8-10 повторений.Упражнение «Праща»Исходное положениеСтоя прямо, ноги на ширине плеч, одна рука выпрямлена и отведена в сторону на уровне плеча.Техника выполненияУпритесь кистью прямой руки в опору, расслабьтесь, подайте тело вперед и немного развернитесь в противоположную от опоры сторону. Задержитесь в достигнутом положении на несколько секунд, после чего возвращайтесь в исходное положение.ДыханиеДыхание свободное.Количество повторенийПо 10 повторений на каждую руку.Упражнение «Единичка»Исходное положениеСтоя прямо, ноги на ширине плеч, прямые руки сцеплены в «замок» за спиной.Техника выполненияСделайте глубокий вдох и поднимайте прямые руки по направлению назад и вверх, пока не почувствуете растяжение грудных мышц. Сделайте руками несколько пружинящих движений так же – назад и вверх, стремясь максимально растянуть грудные мышцы. Расслабьтесь, опустите руки.ДыханиеГлубокий вдох при подъеме прямых рук вверх, выдох при опускании рук.Количество повторений10-12 повторений.Упражнение «Струна»Исходное положениеСтоя прямо, ноги на ширине плеч, руки расположены вдоль туловища.Техника выполненияПривстаньте на переднюю часть стопы и, подняв руки вверх, максимально вытянитесь. Удерживайте достигнутое положение в течение 5-10 секунд.ДыханиеДыхание свободное.Количество повторений10 повторений.