Названы симптомы смертельно опасной головной боли

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Тошнота при головной боли – признак того, что необходимо срочно обратиться за квалифицированной медицинской помощью. Пытаться избавиться от неприятных симптомов медикаментозно в таком случае нельзя.Головная боль с некоторыми сопутствующими симптомами может сигнализировать о развитии болезней сердца или серьезных сосудистых патологиях, отмечает эксперт.«Если головная боль сопровождается выраженной тошнотой, помутнением сознания, нарушением координации, иногда даже нарушением, затруднением речи, то это может быть признаком катастрофы именно со стороны сердечно-сосудистой системы и предвестником развития острого нарушения мозгового кровообращения», – объяснила терапевт.На возникшие осложнения после перенесенного инфекционного заболевания могут указывать повышение температуры и лихорадка, потеря координации и ухудшение зрения при нарастающей головной боли. Этой симптоматикой сопровождается развитие опухоли головного мозга.