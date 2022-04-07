У каких людей кофе вызывает неприятные ощущения: объясняет врач
Врач сообщила в интервью, что напиток поддерживает сердце и сосуды, но при чрезмерном потреблении может повыситься уровень тревоги.
Люди с высокой чувствительностью к кофеину могут после его употребления испытать слишком сильное учащение пульса. В этом случае, считает медик, кофе лучше не пить.
«Переизбыток кофе, кроме прочего, может нарушить концентрацию внимания и головокружение, вызвать проявление испарины на лице и теле», - добавила Ахмедова.
По словам терапевта, неприятные ощущения после приема кофе в первую очередь склонны ощущать люди, которые уже имеют какие-то проблемы из-за неустойчивой психики. Например, чувствительностью к действию кофеина отличаются лица с паническими расстройствами или депрессией.
Кроме того, дополнила Ахмедова, кофе не следует пить людям, склонным к проблемам с пищеварением или имеющим сухую кожу. В некоторых случаях кофе вызывает изжогу и действует как мочегонное, что обезвоживает организм и плохо сказывается на коже.
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