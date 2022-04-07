Врач рассказала, что должно быть в аптечке у людей старше 35

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Тонометр и термометр обязательно должны быть в аптечке людей старше 35 лет, считает главный клинический фармаколог департамента здравоохранения Москвы Марина Журавлева.Свою рекомендацию врач объяснила тем, что регулярная тонометрия и термометрия помогает вовремя заметить проблемы со здоровьем.«Желательно контролировать артериальное давление, чтобы знать – оно нормальное или повышается, и тогда необходимо искать причину повышения. Если у человека в молодом возрасте, например, в 25 лет отмечается повышение артериального давления, и он не знает, что у него есть заболевание, то обязательно необходимо проконсультироваться с врачом и выяснить, есть ли какие-то заболевания и причины, которые требуют контроля уровня артериального давления», – отметила Журавлева.Лицам младше 18 лет тонометр в аптечке не нужен, если нет диагностированного сердечно-сосудистого заболевания, считает фармаколог. Однако необходимо помнить, что в период пубертата подростки часто сталкиваются с нарушениями тонуса сосудов (например, в момент быстрого роста или из-за эмоциональных потрясений). Эти состояния, отмечает Марина Журавлева, как правило, не требуют длительного медикаментозного лечения.