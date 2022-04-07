Врач предупредила об опасности питья воды из-за возможного роста давления

Питье воды может способствовать росту артериального давления, если жидкость потребляется в слишком большом количестве.Многие люди считают, что нужно пить порядка двух литров воды ежедневно, но на самом деле это слишком много, а большое количество влаги таит в себе опасность из-за возможного роста кровяного давления. Об этом рассказала в интервью врач Инна Кононенко.«Избыток воды может привести к скачку артериального давления у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Особенно если пить сразу большое количество воды, от 200 до 500 миллилитров за раз», - уточнила медик в комментарии «Пятому каналу».Кононенко объяснила, что при употреблении сразу большого объема жидкости кровеносные сосуды могут не успеть отреагировать и расшириться, что содействует повышению давления.Кроме того, избыток влаги активизирует мочеиспускание, с которым выводятся витамины, минералы. Вдобавок лишняя влага мешает организму нормально усваивать белок.