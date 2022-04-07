Профессор Лор-НИИ рассказал, когда от насморка может избавить обычный кофе

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Представляете, есть насморк, для лечения которого не нужны какие-то аптечные капли или мази — достаточно чашки хорошего кофе.Кофе, конечно, очень популярный напиток. Но оказывается, в некоторых случаях еще и лечебный. Читательница Алина рассказала «Доктору Питеру» о приступах насморка, которые у девушки случаются при резкой смене температуры — например, когда заходишь с улицы в теплое помещение. И в этом случае ей помогает чашка кофе — «волшебным» образом насморк проходит.Что это за насморк и за счет чего лечит горячий напиток — спросили заместителя директора петербургского НИИ уха, горла, носа и речи, профессора Сергея Рязанцева.Заместитель директора по научной работе НИИ уха, горла, носа и речи, заслуженный врач РФ, профессор, доктор медицинских наук- Скорее всего, речь об одном из вариантов вазомоторного ринита — так называемого холодового насморка, который встречается нечасто. В целом вазомоторный ринит может быть разным — бывает холодовой, медикаментозный, эндокринный, он может даже развиваться в ответ на определенные продукты. В данном случае он связан с резкой сменой температуры и нервно-рефлекторным воздействием на носовую полость. Это индивидуальная особенность организма — нервная система слишком чувствительна к перепадам температуры воздуха.Почему помогает кофе? Кофеин может провоцировать выброс в кровь гормона адреналина, а он, в свою очередь, приводит не только к учащенному сердцебиению или росту артериального давления, но и к сужению кровеносных сосудов. По сути, эффект получается похожим на действие сосудосуживающих капель для носа. Только такими каплями нельзя злоупотреблять. Их не рекомендуется использовать часто и капать дольше недели, иначе можно вызвать привыкание и заработать хронический медикаментозный ринит, вылечить который будет намного сложнее.Кроме кофе, при холодовом насморке полезны тренировки сосудов, расположенных в полости носа. Раньше часто советовали контрастный душ для лица — умываться сначала холодной, а потом горячей водой. Также можно использовать аптечные спреи с гипертоническим раствором для промывания носа — в отличие от капель они привыкания не вызывают.