Почему нужно есть чечевицу: снижает риск болезней сердца и не только

Регулярное потребление чечевицы связано с более низким риском сердечных заболеваний у взрослых людей, констатируют ученые.Будучи представителем семейства бобовых, чечевица является очень богатым источником клетчатки и белков. Кроме того, ее состав содержит целый ряд важных для поддержания здоровья и работы иммунной системы веществ, таких как калий, железо, марганец, цинк, медь селен, рибофлавин, фосфор, витамин В6. Согласно данным исследования, которые опубликовал Journal of the American Heart Association,«регулярное потребление чечевицы связано с более низкой подверженностью сердечным заболеваниям у взрослых людей».Также, благодаря тому эффекту, который производят соединения и компоненты чечевицы, с потреблением этого продукта ученые связывают не только более низкий риск сердечных патологий, но и более существенную защиту от других проблем.Какие именно плюсы дает потребление чечевицы.Снижает уровень вредного холестерина.Борется с усталостью.Снижает риск рака.Повышает чувство сытости.Уменьшает вероятность диабета.Способствует нормализации кровяного давления.Предотвращает запор.Помогает контролировать вес, худеть.При этом специалисты советуют для начала употреблять чечевицу в небольших количествах. Если съесть сразу много, это может вызвать метеоризм или запор. Также рекомендуется пить много жидкости.