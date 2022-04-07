7 здоровых альтернатив газировки

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Сладкие газированные напитки представляют угрозу не только зубам и деснам, но и всему организму. А вот несколько их вполне здоровых альтернатив.Чай маттяИсследования показывали, что чай маття, который является разновидностью японского зеленого чая, содержит высокий уровень эпигаллокатехингаллата (EGCG), обладающего антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Чай может помочь улучшить здоровье сердца. Присутствие EGCG также предотвращает накопления жировых веществ в стенках артерий, тем самым уменьшая воспаления.Чай из гибискусаИзготовленный из цветков гибискуса, этот чай является источником полифенольных антиоксидантов и экстрактов, которые, как известно, регулируют артериальное давление и снижают уровень холестерина, что способствует защиты от сердечно-сосудистых заболеваний. Исследования также показали, что чай из гибискуса снижает давление и регулирует уровень воспалений, тем самым оберегая сердце.ВодаНичто не сравнится с простой водой. Употребление не менее 8 стаканов воды в день может помочь снизить риск сердечной недостаточности через 25 лет. Так почему бы не начать прямо сейчас? Выпивайте 8-10 стаканов воды каждый день, чтобы предотвратить сердечные заболевания.Гранатовый сокГранат считается одним из самых полезных фруктов для сердца. Антиоксидантные свойства граната предотвратят затвердевание и закупоривание артерий, которые снабжают сердце кровью. Гранаты также богаты полифенолами - микроэлементами, которые помогают уменьшить воспаления и улучшить кровообращение. Один из способов употребления этого полезного для сердца напитка — гранатовый сок.Томатный сокПомидоры богаты витаминами и минералами, они могут помочь в борьбе с сердечными заболеваниями. Томат богат витаминами С и Е, железом, магнием и калием, которые необходимы организму для поддержания движения крови и устранения избытка натрия. Помидоры также содержат ликопин - антиоксидант, который укрепляет артерии, снижает уровень холестерина и риск сердечных заболеваний. Самостоятельный отжим томатного сока может быть еще более полезным для здоровья.КофеЛюбите просыпаться под запах кофе? Считается, что этот напиток обладает впечатляющей пользой для здоровья сердца. Исследование показало, что содержание кофеина, антиоксидантов и противовоспалительных свойств в кофе может значительно снизить риск сердечных заболеваний, инсульта и сердечной недостаточности.Здоровые смузиКак и в случае с гранатом, есть много других важных ингредиентов, которые можно использовать для приготовления смузи, полезных для сердца. Среди них овес, ягоды и продукты, богатые жирными кислотами Омега-3, такие как авокадо, и даже листовая зелень - брокколи и шпинат.