Как избавиться от целлюлита в домашних условиях

Целлюлит - это не болезнь. Это всего лишь косметический дефект, который случается только у женской половины населения. Однако, даже учитывая то, что он не опасен для здоровья, большинство женщин он заставляет сильно переживать.Для начала разберемся с тем , что же такое целлюлит с медицинской точки зрения и откуда он берется.Целлюлит проявляется в результате увеличения жировых клеток в подкожно-жировой клетчатке. Внешне кожа с целлюлитом выглядит как "апельсиновая корка", на проблемных местах (на животе, ягодицах, бедрах) появляются бугорки и впадины. Одни из ключевых факторов появления целлюлита является повышенный уровень гормона эстрогена. В связи с этим, целлюлит чаще всего касается женщин в период от 20 до 45 лет. И, несмотря на то, что чаще всего это в первую очередь проблема людей с лишним весом, худых девушек она тоже иногда затрагивает.Теперь перейдем к тому, что же мы можем сделать, чтобы избавиться от целлюлита в домашних условиях.В первую очередь, когда мы хотим работать с целлюлитом, мы должны работать с водным балансом и лимфатической системой.Первое, что мы делаем - это, конечно, пьём достаточное количество воды. 30 мл. на 1 кг тела холодной воды и 40 мл. на кг веса в жаркие дни. Причём, здесь учитывается только количество чистой выпитой воды.Если мы хотим избавиться от целлюлита, то полностью исключаем сладкие напитки. Даже если это "полезные" компоты с сахаром. И сладкие газированные напитки. Потому что это прямой путь к тому, чтобы наш целлюлит рос и разрастался. Поэтому пьём исключительно чистую воду в достаточном количестве - настаивает нутрициолог.Второй очень важный фактор - питание. Большое количество углеводов, причём, как полезных, так и бесполезных,усугубляют состояние кожи. Поэтому нужно, чтобы в рационе было достаточное количество белка, который мы потребляем из мяса, яиц, сыров, кисломолочных продуктов, рыбы и морепродуктов. Необходимо также достаточное количество жиров. Плохими жирами считаются те, которые добавлены отдельно, то есть рафинированные жиры, которые есть в фастфуде, в промышленной выпечке и т.д.Также очень важно работать с лимфатической системой. Разгонять лимфу, чтобы она была «текучей». Из-за неподвижного образа жизни, некачественного питания, лимфа застаивается, и это проявляется в целлюлите. Чтобы лимфа работала лучше, необходимо делать лимфодренажные прыжки утром натощак. Стопы ставим ровно на полу, чуть сгибаем ноги в коленях и прыгаем таким образом, чтобы нас протрясало от ударов, когда мы приземляемся на стопы. Не нужно прыгать высоко, буквально 3 см от пола, но на прямых стопах с согнутыми ногами в коленях.Также, как отмечает нутрициолог, великолепной процедурой, которую можно применять при целлюлите, являются походы в баню раз в неделю. Там не нужны какие-то сильно высокие температуры. Хорошая русская баня 60 градусов будет прекрасно выводить токсины при условии, что будет хороший объём воды, - все процессы будут нормализоваться. Также рекомендую завести себе сухую щетку, которой можно делать сухой массаж. Щетка должна быть из натуральной щетины, жесткой. Мы просто растираем ей бёдра, снизу вверх и круговыми движениями.