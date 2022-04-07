Держим лицо! 5 чудодейственных упражнений для тонуса мышц

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Этот комплекс комплекс упражнений весьма эффективный и за это его прозвали «безоперационной подтяжкой лица». Действительно, это очень удобно – посвящать 10-15 минут в день для подобной аэробики и в 40 лет выглядеть на 25. Тем более, что упражнения можно делать, не вставая с постели – что может быть приятнее? При ежедневном использовании гимнастики для мышц лица эффект появляется уже через неделю.Современные люди немало времени посвящают фитнесу, чтобы иметь красивую и стройную фигуру, но для идеального образа кожа на лице также должна быть эластичной и упругой. В молодые годы легко поддерживать красоту и молодость кожи, но после 30-40 лет сделать это намного сложнее. Однако если мышцы лица постоянно тренировать, можно и в 50 лет выглядеть на 30.5 упражнений для мышц лицаУвеличение глазНижние векиНосогубные складки«Бульдожьи щечки»Увеличение губСо временем уголки губ опускаются, появляются сердитые складки в области лба и гусиные лапки у глаз. Можно, конечно, прибегнуть к ботоксу, эта процедура сейчас весьма популярна, но зачем? Если постоянно выполнять упражнения для мышц лица, можно избежать похода в клинику красоты и заодно сэкономить деньги.Лицо человека имеет сложное анатомическое строение, и его мышцы определяют мимику. Мимические мышцы лица человека в основном располагаются рядом с отверстиями, то есть с глазами, ртом, носом и ушами.Американка Кэрол Маджио, которая является косметологом, разработала комплекс упражнений для укрепления мышц лица. Этот комплекс оказался весьма эффективным, и за это его прозвали «безоперационной подтяжкой лица». Действительно, это очень удобно – посвящать 10-15 минут в день для подобной аэробики и в 40 лет выглядеть на 25. Тем более, что упражнения можно делать, не вставая с постели – что может быть приятнее? Кэрол уверяет, что при ежедневном использовании гимнастики для мышц лица эффект появляется уже через неделю.Увеличение глазМногих природа не одарила большими глазами, а так хочется, чтобы на них обращали внимание! Есть несколько выходов из этой ситуации. Недорогой, но не лучший способ, который увеличивает глаза на некоторое время – это линзы, столь популярные в странах Востока. Однако офтальмологи предостерегают от ношения подобных линз, так как они не безопасны. При помощи косметики тоже можно создать эффект огромных глаз, но опять же временный. Хирургический метод радикальный, но не все могут себе это позволить. При помощи специальных упражнений глаза можно увеличить за 2 месяца. На этом и остановимся.Средними пальцами нужно надавить на переносицу, а указательные прижать к внешним уголкам глаз. Взгляд должен быть направлен на макушку. После этого нижним веком нужно сощурить глаз, при этом стараться, чтобы верхнее веко практически не участвовало. Упражнение нужно сделать 10 раз, после этого крепко сжать глаза и сосчитать до 30, при этом ягодицы должны быть напряжены.Нижние векиДанное упражнение позволит укрепить нижние веки и избавиться от гусиных лапок.Указательный палец помещается на внешний угол глаза, а средний на внутренний. Затем пальцами нужно надавить, но не слишком сильно, и сощурить нижние веки, верхние веки должны быть при этом широко открытыми. Упражнение требуется повторить 10 раз, затем поднять глаза вверх и сосчитать до 40. Ягодицы должны быть напряжены.Зарядка для мышц лица не ограничивается глазами, хотя там и находится большинство морщинок. Жевательные мышцы лица тоже требуют упражнений, дабы избавиться от носогубных складок и «бульдожьих щечек».Носогубные складкиЧтобы избавиться от носогубных складок, нужно открыть рот так, чтобы губы сформировали четкий овал, при этом верхняя губа должна быть прижата к зубам. Нужно представить, что энергия проходит от уголков губ к ноздрям, и усилить эту энергию действиями указательных пальцев, но только на расстоянии от кожи, касаться ничего не нужно. Упражнение делать, пока не появится жжение, после чего нужно двигать пальцами в ускоренном темпе вверх-вниз, считая до 30.«Бульдожьи щечки»Анатомия у каждого человека одинакова, но есть множество факторов, которые отрицательно сказываются на внешности. «Бульдожьи щечки» могут появиться и у совсем молоденькой девушки, причин тому может быть множество: от генетики до нездорового образа жизни. Чтобы от них избавиться, нужно время и желание.Занимают такие упражнения совсем немного времени, и они очень просты. Для этого нужно набрать в рот воздух, задержать дыхание на 15 секунд и резко выдохнуть. На следующем этапе воздух во рту нужно перегонять вправо-влево, влево-вправо и по кругу. В третьем упражнении требуется толчками выдувать воздух из разных уголков губ и через небольшую щелочку между губами.Увеличение губПухлые губы – это мечта множества девушек. Но прибегать к услугам хирурга, который начинит небольшие или тонкие губы силиконом, хотят не все. Сделать губы больше и четче поможет следующий комплекс.Нужно сжать губы, зубы при этом не стискивать, и постукивать указательным пальцем посередине губ. После 10 раз палец нужно отодвинуть подальше и, не дотрагиваясь до губ, продолжить постукивания, считая до 30.Помимо этих упражнений, есть еще и те, которые помогут расширить или сузить лицо, уменьшить нос и многое другое. Но не стоит забывать и о косметическом уходе, который тоже играет немаловажную роль, так как питает клетки витаминами и минералами. Здоровой образ жизни и крепкий сон – это то, что позволит оставаться молодыми не только телом, но и духом!