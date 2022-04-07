Откажитесь от жестких диет: 10 привычек, которые обязательно помогут вам похудеть

Стив Миллер, наставник популярного британского шоу Fat Families, считает своим долгом помочь людям с избыточным весом похудеть. Он поделился 10 привычками, которые могут привести к тому, что ваша талия уменьшится на несколько сантиметров.1. Откажитесь от жестких диет и вместо этого ешьте 80 процентов здоровой пищи и 20 процентов того, что вам нравится, даже если такая еда вызывает ужас у диетологов.2. Каждый день сосредотачивайтесь на своей цели, а не на еде. Позвольте этой цели увести вас от употребления слишком большого количества нездоровой пищи.3. Научитесь контролировать алкоголь. Просто не покупайте его и не держите дома. Алкоголь провоцирует переедание и калориен сам по себе.4. Создайте отвращение к полноте. Этот совет противоречит бодипозитиву, но некоторым помогает. Вряд ли бы его одобрили психологи.5. Создавайте «предупреждающие знаки», которые мотивируют вас есть более здоровую пищу.6. «Почистите» свой круг общения. Избавляйтесь от негативных людей вокруг вас, не чувствуя при этом вины. Не позволяйте тянуть себя вниз, особенно из зависти.7. Когда вы встанете с постели, подбодрите себя. Будьте сильными.8. Больше ходите с высоко поднятой головой. Язык тела важен, потому что он влияет на ваше самочувствие. Ведите себя, как стройный человек, ходите, как стройный человек, чувствуйте себя, как стройный человек, и скоро вы перестанете полагаться на еду как на единственное средство комфорта.9. Мотивируйте себя есть меньше и лучше, поставив на стол вдохновляющую фотографию или рисунок, например, предмета одежды, в который вы хотите влезть. А можно еще подкорректировать свою фигуру в фотошопе до желанного состояния и поставить фото в рамочку.10. Каждый раз, когда вы слышите, как оправдываетесь из-за лишнего веса, мысленно крикните слово СТОП! Вы на правильном пути, и скоро добьетесь успеха.Стив также советует время от времени «жестить», то есть называть вещи своими именами. Например, иметь смелость признаться себе, что вы именно толстая, а не «полненькая». Это помогает, если рука снова потянется к пирожному.— Теперь я единственный в Великобритании, кто достаточно смел, чтобы сказать, как есть, когда дело доходит до ожирения, что я и делаю, потому что мотивация людей быть стройными означает, что вы должны быть жесткими время от времени. Ожирение вызвано не тем, что вы не знаете, что есть, а отсутствием правильного мышления и мотивации есть меньше, лучше, а также больше двигаться, — отметил эксперт в интервью для Express.