Врач объяснил, как восстановить нервы после коронавируса

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Клинический фармаколог, врач Александр Эдигер рассказал, как восстановиться после коронавируса.Эксперт отмечает, что после перенесенной коронавирусной инфекции пациенты сталкиваются с нарушением памяти, сна и внимания. Александр Эдигер отмечает, что нервы — одна из главных мишеней коронавируса.«Это не просто нарушение памяти, это может быть нарушение внимания, тяжелое нарушение сна, нарушение работоспособности, и все это связано с тем, что центральная нервная система является одной из главных мишеней ковида», — объяснил врач.Специалист добавил: неврологи должны быть готовы к тому, что число пациентов увеличится. Эксперт предлагает лечить последствия перенесенного коронавируса не только медикаментами. Необходимо выровнять режим отдыха, труда и сна, считает врач.При соблюдении всех рекомендаций пациент может вернуть здоровую центральную нервную систему через 2-3 месяца, утверждает Александр Эдигер.«Необходимо создать гигиенически точно выверенную среду: режим труда, режим отдыха, режим сна, режим потребления пищевых продуктов, правильная витаминизация», — отметил эксперт.