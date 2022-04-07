Как по пульсу оценить состояние сердца и сосудов: простой домашний тест

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Есть простой тест, который поможет понять, достаточно ли вы натренированный человек. Провести его можно в домашних условиях.Все мы знаем, как важно для крепкого здоровья заниматься спортом. Все мы знаем, как это полезно для нашей фигуры. Однако, если говорить честно, ровно также все мы все равно нередко ленимся и забываем о физических нагрузках.Впрочем, иногда наступает момент, когда пора вернуть спорт в свою жизнь. Как его уловить? О простом тесте рассказал врач-терапевт Марат Фаррахов.Как отмечает врач, наша сердечно-сосудистая система реагирует на любые физические нагрузки предсказуемо: стоит немного позаниматься, как подскочат одновременно пульс и артериальное давление. Однако у здорового человека эти показатели должны расти не экстремально сильно и быстро возвращаться в норму. А вот у тех, кто никогда спортом особенно не занимался, пульс и давление вырастут резко — и останутся на уровне выше нормы продолжительное время.Для того чтобы понять, к какой именно группе вы относитесь, можно пройти пробы на тренированность. В Сети можно увидеть много разных вариантов, однако одним из самых простых из них является ортостатическая проба. Ее может выполнить в домашних условиях любой человек, говорит Фаррахов в своей группе в соцсети.