От ломких волос до пятен на коже: 6 внешних признаков, которые говорят о вашем пьянстве
Бытовое пьянство распространено сильнее, чем может показаться, так как многие стараются скрыть свое пристрастие. Но в случае пьянства могут возникать определенные внешние признаки, и вот что конкретно в облике человека говорит о серьезной проблеме, связанной с употреблением алкоголя.
Морщины. Алкоголь заставляет тело интенсивнее терять воду, что вызывает обезвоживание. Это негативно влияет на кожу, делая ее дряблой и морщинистой. Кроме того, когда организм расщепляет алкоголь и старается обезвредить его токсины, он направляет питательные вещества в печень для ее поддержки – кожа, лишаясь их, начинает выглядеть рано постаревшей.
Ломкие волосы и ногти. Это еще один побочный эффект обезвоживания и недостатка витаминов, которому организм подвергается у пьяниц. Длительное употребление алкоголя приводит к истончению и выпадению волос, делает ногти ломкими и потрескавшимися.
Красное лицо. Одним из внешних признаков, которые говорят о пьянстве, является розацеа, проявляющаяся краснотой лица. Алкоголь является провоспалительным веществом, которое может раздражать все части тела. Кожа лица, поддающаяся воспалению, может выглядеть нездоровой, с акнеподобными шишками.
Пивной живот. У тех, кто много пьет, часто появляется толстый живот – это связано с тем, что выпивка увеличивает выработку эстрогена и снижает уровень тестостерона.
Окрашенные зубы. Кислота, которую содержит алкоголь, разрушает зубную эмаль, способствуя ее окрашиванию. Со временем злоупотребление спиртным может вызвать более серьезные проблемы, чем неприглядные зубы – в том числе заболевание десен, кариес, неприятный запах изо рта, рак полости рта.
Желтый оттенок кожи. Это более серьезный признак, который сигнализирует о заболевании или повреждении печени, утрачивающей способность отфильтровывать билирубин в крови.
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