От ломких волос до пятен на коже: 6 внешних признаков, которые говорят о вашем пьянстве

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Активно пьющие люди могут думать, что у них нет проблем, поскольку они не алкоголики, но влияние спиртного на здоровье все равно может быть значительным, даже когда нет зависимости.Бытовое пьянство распространено сильнее, чем может показаться, так как многие стараются скрыть свое пристрастие. Но в случае пьянства могут возникать определенные внешние признаки, и вот что конкретно в облике человека говорит о серьезной проблеме, связанной с употреблением алкоголя.Морщины. Алкоголь заставляет тело интенсивнее терять воду, что вызывает обезвоживание. Это негативно влияет на кожу, делая ее дряблой и морщинистой. Кроме того, когда организм расщепляет алкоголь и старается обезвредить его токсины, он направляет питательные вещества в печень для ее поддержки – кожа, лишаясь их, начинает выглядеть рано постаревшей.Ломкие волосы и ногти. Это еще один побочный эффект обезвоживания и недостатка витаминов, которому организм подвергается у пьяниц. Длительное употребление алкоголя приводит к истончению и выпадению волос, делает ногти ломкими и потрескавшимися.Красное лицо. Одним из внешних признаков, которые говорят о пьянстве, является розацеа, проявляющаяся краснотой лица. Алкоголь является провоспалительным веществом, которое может раздражать все части тела. Кожа лица, поддающаяся воспалению, может выглядеть нездоровой, с акнеподобными шишками.Пивной живот. У тех, кто много пьет, часто появляется толстый живот – это связано с тем, что выпивка увеличивает выработку эстрогена и снижает уровень тестостерона.Окрашенные зубы. Кислота, которую содержит алкоголь, разрушает зубную эмаль, способствуя ее окрашиванию. Со временем злоупотребление спиртным может вызвать более серьезные проблемы, чем неприглядные зубы – в том числе заболевание десен, кариес, неприятный запах изо рта, рак полости рта.Желтый оттенок кожи. Это более серьезный признак, который сигнализирует о заболевании или повреждении печени, утрачивающей способность отфильтровывать билирубин в крови.