Правильные упражнения для предплечий: Делаем руки красивыми!

В этой статье мы рассмотрим одну из наиболее игнорируемых группу мышц – это мышцы нижней части предплечья. Множество женщин вообще никогда не занимается тренингом нижней части предплечий и, если вы принадлежите к их числу, обязательно прочтите эту статью.Нижние части предплечий покрыты одними из самых развитых мышц в человеческом теле. По той или иной причине, в этой области рук откладывается меньше жира, а мышцы от природы твердые, даже несмотря на отсутствие тренинга. Возможно, это происходит потому, что мы выполняем много работы пальцами и кистями рук в течение дня.Лучшие упражнения для нижней части предплечийСгибание рук в запястьях со штангой или гантелями.Удержание тяжелой штанги.Это, однако, не значит, что нижнюю часть предплечий совсем не нужно тренировать. В этой серии статей мы рассказываем о том, что развитие мышц является неотъемлемой частью программы по приведению в тонус мышц рук. Игнорирование даже одной мышцы ведет к дисбалансу мышечного развития. В результате получаем боль в суставах, нарушения осанки, да и телосложение становится непропорциональным.Нижние части предплечий не нуждаются в большом объеме тренинга. А так как многие женщины просто забывают тренировать их, то, как только они начнут уделять внимание развитию этих мышц, нижняя часть предплечий быстро становится более тонкой и сильной. Такой результат не может не обнадеживать.Упражнения для нижней части предплечийНижние части предплечий могут стать вашими любимыми мышцами, ведь упражнения для них совсем несложные и не отнимают много сил. Если в тренажерном зале вас внезапно одолела лень, то вы можете присесть и потренировать нижние части предплечий.1. Сгибание рук в запястьях со штангой или гантелями.Классическое упражнение для развития нижней части предплечий – это сгибание рук в запястьях. Это все равно что жим лежа для груди или сгибание рук со штангой для бицепсов. Это упражнение нравится многим по двум причинам: оно эффективное и легкое.Однако, не все знают о том, что это упражнение состоит их двух частей. Сначала, вы поднимаете и опускаете отягощение при помощи кистей рук, а затем, когда вы больше не сможете выполнить ни одного повторения, опустите запястья в нижнее положение и принимайтесь сжимать и разжимать кулаки таким образом, чтобы отягощение не выпало из ваших пальцев. Это лучший способ как следует проработать нижние части предплечий.2. Удержание тяжелой штанги.Это очень простое, но эффективное упражнение, которое заключается в том, что вы удерживаете очень тяжелую штангу в опущенных руках в положении стоя. Вам не нужно двигаться и вообще что-либо делать, просто стойте и сжимайте в руках штангу.Это один из лучших методов развития силы рук и нижней части предплечий в частности. Если вы занимаетесь боевыми искусствами или каким-либо видом спорта, требующим сильных рук, то вы должны обязательно включить данное упражнение в свою программу тренировок.Дышите глубоко и держите тяжелую штангу в опущенных руках так долго, сколько сможете. Как только штанга выпадет из обессилевших пальцев, отдохните немного и проделайте то же самое еще раз.Добавив к своему комплексу эти несложные упражнения и регулярно выполняя их, вы сделаете свои руки идеально красивыми, сильными и гармонично развитыми. И поверьте, результат не заставит себя ждать!