Правильные упражнения для предплечий: Делаем руки красивыми!
Нижние части предплечий покрыты одними из самых развитых мышц в человеческом теле. По той или иной причине, в этой области рук откладывается меньше жира, а мышцы от природы твердые, даже несмотря на отсутствие тренинга. Возможно, это происходит потому, что мы выполняем много работы пальцами и кистями рук в течение дня.
Лучшие упражнения для нижней части предплечий
Сгибание рук в запястьях со штангой или гантелями.
Удержание тяжелой штанги.
Это, однако, не значит, что нижнюю часть предплечий совсем не нужно тренировать. В этой серии статей мы рассказываем о том, что развитие мышц является неотъемлемой частью программы по приведению в тонус мышц рук. Игнорирование даже одной мышцы ведет к дисбалансу мышечного развития. В результате получаем боль в суставах, нарушения осанки, да и телосложение становится непропорциональным.
Нижние части предплечий не нуждаются в большом объеме тренинга. А так как многие женщины просто забывают тренировать их, то, как только они начнут уделять внимание развитию этих мышц, нижняя часть предплечий быстро становится более тонкой и сильной. Такой результат не может не обнадеживать.
Упражнения для нижней части предплечий
Нижние части предплечий могут стать вашими любимыми мышцами, ведь упражнения для них совсем несложные и не отнимают много сил. Если в тренажерном зале вас внезапно одолела лень, то вы можете присесть и потренировать нижние части предплечий.
1. Сгибание рук в запястьях со штангой или гантелями.
Классическое упражнение для развития нижней части предплечий – это сгибание рук в запястьях. Это все равно что жим лежа для груди или сгибание рук со штангой для бицепсов. Это упражнение нравится многим по двум причинам: оно эффективное и легкое.
Однако, не все знают о том, что это упражнение состоит их двух частей. Сначала, вы поднимаете и опускаете отягощение при помощи кистей рук, а затем, когда вы больше не сможете выполнить ни одного повторения, опустите запястья в нижнее положение и принимайтесь сжимать и разжимать кулаки таким образом, чтобы отягощение не выпало из ваших пальцев. Это лучший способ как следует проработать нижние части предплечий.
2. Удержание тяжелой штанги.
Это очень простое, но эффективное упражнение, которое заключается в том, что вы удерживаете очень тяжелую штангу в опущенных руках в положении стоя. Вам не нужно двигаться и вообще что-либо делать, просто стойте и сжимайте в руках штангу.
Это один из лучших методов развития силы рук и нижней части предплечий в частности. Если вы занимаетесь боевыми искусствами или каким-либо видом спорта, требующим сильных рук, то вы должны обязательно включить данное упражнение в свою программу тренировок.
Дышите глубоко и держите тяжелую штангу в опущенных руках так долго, сколько сможете. Как только штанга выпадет из обессилевших пальцев, отдохните немного и проделайте то же самое еще раз.
Добавив к своему комплексу эти несложные упражнения и регулярно выполняя их, вы сделаете свои руки идеально красивыми, сильными и гармонично развитыми. И поверьте, результат не заставит себя ждать!
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