Названы три сохраняющие здоровье утренние привычки

Врач аллерголог-иммунолог Евгения Паршина перечислила три простые и при этом очень полезные утренние привычки, которые помогут укрепить здоровья и поддержать бодрость тела и духа. Об этом она рассказала онлайн-изданию «Аргументы и Факты».Одной из сохраняющих здоровье привычек специалист назвала протирание лица кубиком льда. Такая процедура поможет утром вернуть коже тонус и легкий румянец, избавит от отеков и мешков под глазами, а также взбодрит. Заморозить, по словам Паршиной, можно как обычную воду, так и различные травяные отвары. Однако, предупреждает врач, подходит этот способ не всем. Обладателям чувствительной кожи, страдающим от воспалений, розацеа и купероза от протирания кубиками льда стоит воздержаться. Также процедура не рекомендована тем, кто недавно сделал химический пилинг.