Названы три сохраняющие здоровье утренние привычки
Одной из сохраняющих здоровье привычек специалист назвала протирание лица кубиком льда. Такая процедура поможет утром вернуть коже тонус и легкий румянец, избавит от отеков и мешков под глазами, а также взбодрит. Заморозить, по словам Паршиной, можно как обычную воду, так и различные травяные отвары. Однако, предупреждает врач, подходит этот способ не всем. Обладателям чувствительной кожи, страдающим от воспалений, розацеа и купероза от протирания кубиками льда стоит воздержаться. Также процедура не рекомендована тем, кто недавно сделал химический пилинг.
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
Добавил mamasha в категорию Разное
Добавить комментарий