Доктор Мосли: ежедневная ложка ферментированных продуктов способствует быстрой потере веса

Доктор Майкл Мосли — телеведущий и врач, который делится советами по здоровому похудению. В своей серии подкастов Just One Thing он рассказал о пище, которая относится к редкому виду еды, которую можно назвать «что бы такое съесть, чтобы похудеть».

Многие не знают, что употребление ферментированных продуктов ускоряет процесс похудения и, самое главное, помогает оставаться здоровым, отметил Мосли.

Ферментированные продукты — это продукты, прошедшие процесс ферментации, в котором основную роль играют бактерии и микроорганизмы. Бактерии, содержащиеся в такой еде, вносят здоровое разнообразие в микробиом — собственные бактерии организма.

Таким образом, продукты, содержащие полезные для кишечника бактерии, помогают поддерживать пищеварительную систему в тонусе, а это в свою очередь помогает поддерживать здоровый вес.

Диеты, богатые ферментированными продуктами, помогают сбросить вес и уменьшить воспаление, утверждает доктор Мосли.

— Я сам делаю квашеную капусту и кимчи, а еще мы готовим чайный гриб, — сказал он.

К ферментированным продуктам относятся: кефир, квашеная капуста, сыр, чайный гриб, мисо, кимчи, пробиотический йогурт.

Вы должны съедать около столовой ложки любого такого продукты в день, чтобы получить пользу. Это помогает пищеварению и предотвращает запоры. Например, в квашеной капусте мало калорий и много клетчатки.

Доктор Мосли отмечает, что для достижения успеха необходима поддержка друзей и семьи.

— Существует огромное количество исследований и доказательств, подтверждающих идею о том, что если вы хотите похудеть, очень, очень важно, чтобы у вас была поддержка ваших друзей, вашей семьи или какого-то другого более широкого сообщества. взлеты и падения в жизни, и пока у вас есть поддержка и кто-то, к кому вы можете обратиться, у вас гораздо больше шансов на успех, — сказал он.
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