Доктор Мосли: ежедневная ложка ферментированных продуктов способствует быстрой потере веса

Доктор Майкл Мосли — телеведущий и врач, который делится советами по здоровому похудению. В своей серии подкастов Just One Thing он рассказал о пище, которая относится к редкому виду еды, которую можно назвать «что бы такое съесть, чтобы похудеть».Многие не знают, что употребление ферментированных продуктов ускоряет процесс похудения и, самое главное, помогает оставаться здоровым, отметил Мосли.Ферментированные продукты — это продукты, прошедшие процесс ферментации, в котором основную роль играют бактерии и микроорганизмы. Бактерии, содержащиеся в такой еде, вносят здоровое разнообразие в микробиом — собственные бактерии организма.Таким образом, продукты, содержащие полезные для кишечника бактерии, помогают поддерживать пищеварительную систему в тонусе, а это в свою очередь помогает поддерживать здоровый вес.Диеты, богатые ферментированными продуктами, помогают сбросить вес и уменьшить воспаление, утверждает доктор Мосли.— Я сам делаю квашеную капусту и кимчи, а еще мы готовим чайный гриб, — сказал он.К ферментированным продуктам относятся: кефир, квашеная капуста, сыр, чайный гриб, мисо, кимчи, пробиотический йогурт.Вы должны съедать около столовой ложки любого такого продукты в день, чтобы получить пользу. Это помогает пищеварению и предотвращает запоры. Например, в квашеной капусте мало калорий и много клетчатки.Доктор Мосли отмечает, что для достижения успеха необходима поддержка друзей и семьи.— Существует огромное количество исследований и доказательств, подтверждающих идею о том, что если вы хотите похудеть, очень, очень важно, чтобы у вас была поддержка ваших друзей, вашей семьи или какого-то другого более широкого сообщества. взлеты и падения в жизни, и пока у вас есть поддержка и кто-то, к кому вы можете обратиться, у вас гораздо больше шансов на успех, — сказал он.