Доктор Мосли: ежедневная ложка ферментированных продуктов способствует быстрой потере веса
Многие не знают, что употребление ферментированных продуктов ускоряет процесс похудения и, самое главное, помогает оставаться здоровым, отметил Мосли.
Ферментированные продукты — это продукты, прошедшие процесс ферментации, в котором основную роль играют бактерии и микроорганизмы. Бактерии, содержащиеся в такой еде, вносят здоровое разнообразие в микробиом — собственные бактерии организма.
Таким образом, продукты, содержащие полезные для кишечника бактерии, помогают поддерживать пищеварительную систему в тонусе, а это в свою очередь помогает поддерживать здоровый вес.
Диеты, богатые ферментированными продуктами, помогают сбросить вес и уменьшить воспаление, утверждает доктор Мосли.
— Я сам делаю квашеную капусту и кимчи, а еще мы готовим чайный гриб, — сказал он.
К ферментированным продуктам относятся: кефир, квашеная капуста, сыр, чайный гриб, мисо, кимчи, пробиотический йогурт.
Вы должны съедать около столовой ложки любого такого продукты в день, чтобы получить пользу. Это помогает пищеварению и предотвращает запоры. Например, в квашеной капусте мало калорий и много клетчатки.
Доктор Мосли отмечает, что для достижения успеха необходима поддержка друзей и семьи.
— Существует огромное количество исследований и доказательств, подтверждающих идею о том, что если вы хотите похудеть, очень, очень важно, чтобы у вас была поддержка ваших друзей, вашей семьи или какого-то другого более широкого сообщества. взлеты и падения в жизни, и пока у вас есть поддержка и кто-то, к кому вы можете обратиться, у вас гораздо больше шансов на успех, — сказал он.
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