Названы приемы похудения в среднем и старшем возрасте
Врач Сэнди Юнан Брихо советует людям в возрасте не увлекаться сложными новомодными диетами. Как правило, они требуют строгих ограничений, которые нужно соблюдать достаточно долго, а это не так уж просто. Брихо считает, что нужно поступать наоборот: не убирать из рациона какие-то продукты, а добавлять в него ту здоровую еду, которая нравится.
Брихо предлагает при похудении следовать правилу «половины тарелки», при котором половину съедаемого составляют овощи. «Если наполнять половину тарелки овощами, вам не понадобится дополнительная порция макарон с фрикадельками, чтобы насытиться», — объясняет она.
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