Названы приемы похудения в среднем и старшем возрасте

Американские диетологи назвали несколько приемов, помогающих похудеть людям среднего и старшего возраста.Врач Сэнди Юнан Брихо советует людям в возрасте не увлекаться сложными новомодными диетами. Как правило, они требуют строгих ограничений, которые нужно соблюдать достаточно долго, а это не так уж просто. Брихо считает, что нужно поступать наоборот: не убирать из рациона какие-то продукты, а добавлять в него ту здоровую еду, которая нравится.Брихо предлагает при похудении следовать правилу «половины тарелки», при котором половину съедаемого составляют овощи. «Если наполнять половину тарелки овощами, вам не понадобится дополнительная порция макарон с фрикадельками, чтобы насытиться», — объясняет она.