Риск тромбов после коронавируса сохраняется 6 месяцев

Переболевшие COVID-19 пациенты в течение следующих 6 месяцев обладают повышенным риском развития глубокого венозного тромбоза и прочих сгустков крови. К такому выводу пришли учёные из Университета Умео в Швеции.Заражение коронавирусом увеличивает риск глубокого венозного тромбоза или тромба в ногах на протяжении до трех месяцев. При этом риск эмболии лёгких, то есть гораздо более опасного для жизни сгустка крови в легких, сохраняется вплоть до 6 месяцев. Наконец, повышенная опасность внутренних кровотечений, включая геморрагический инсульт, наблюдается в течение двух месяцев, как установили шведские ученые, внимательно наблюдавшие за восстановлением пациентов, перенесших коронавирус разной степени тяжести.Полученные результаты подчеркивают необходимость разработать специальные профилактические меры для пациентов после коронавируса, которые позволят избежать тромбообразования. Особенно это важно для лиц из групп риска, то есть тех, кто перенес коронавирус в самой тяжёлой форме, ведь в их случае риск возрастает в 290 (!) раз. Хорошо известно, что ковид увеличивает опасность серьёзных тромбов, но у науки меньше данных о том, как долго эта опасность сохраняется повышенной, и снижается ли риск вместе с пандемическими волнами.Новое исследование позволило получить подробные ответы на эти вопросы, а также показало и значительный риск масштабных кровоизлияний. Отметим, что геморрагический инсульт, вызванный именно кровоизлиянием в мозг, представляет гораздо большую опасность для здоровья и жизни человека, чем инсульт ишемический, то есть спровоцированный тромбами.